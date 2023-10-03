افتتاح مدرسة عمر بن عبد العزيز في مركز إصلاح وتأهيل الزرقاء

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افتتحت مديرية الأن العام، مدرسة "عمر بن عبد العزيز" الخاصة بتدريس منهاج وزارة التربية التعليم للنزلاء داخل مركز إصلاح وتأهيل الزرقاء.وجاء هذا الافتتاح استكمالاً لخطة إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل بتعزيز مجالات التأهيل والتعلم الأكاديمي لنزلائها، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، لتصبح رابع مدرسة تباشر عملها في مراكز إصلاح مختلفة في إطار شراكة أمنية تربوية ومجتمعية بين مديرية الأمن العام والوزارة.وبين مدير مركز إصلاح وتأهيل الزرقاء العقيد علاء المومني أن إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل باشرت تنفيذ خطتها التأهيلية والتي جاءت تنفيذاً لتوجيهات مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة، بضرورة تكريس فترات وجود النزلاء أثناء قضاء محكوميتهم بأنشطة من شأنها إكسابهم العلم والمعرفة وتمكينهم من نيل المؤهلات العلمية والمهنية لمساعدتهم في تعديل مساراتهم بطريقة تنعكس إيجاباً على حياتهم.وأوضح أن هذه المدرسة والتي تقدم خدمات التدريس للنزلاء من الصف السابع وحتى الصف الثاني الثانوي (التوجيهي الأدبي) بواقع 100 نزيل كمرحلة أولى، مضيفاً أن الكادر التدريسي المسؤول يضم مرتبات الأمن العام ممن يحملون الدرجة الجامعة الأولى واجتازوا دورات التأهيل الخاصة بالمعلمين الخاصة بوزارة التربية والتعليم ولتدريس مناهج الوزارة.من جانبها، أكدت مديرة الشؤون التعليمية في تربية الزرقاء الثانية الدكتورة فاطمة المومني أن سياسة وزارة التربية والتعليم هي ضمان دعم التعليم لفئات المجتمع كافة مهما اختلفت ظروفهم، مشيرة إلى أن مديرية تربية وتعليم الزرقاء الثانية ساندت فكرة إنشاء هذه المدرسة، واتخذت كافة الإجراءات الكفيلة للتنسيق مع الوزارة وتحقيق كافة المستلزمات الضرورية خلال فترة وجيزة كي تصبح هذه المدرسة وبمسماها (مدرسة عمر بن عبد العزيز) حقيقة إيجابية سنلمس أثرها.وأكدت أن المديرية قدمت الدعم اللوجستي من الكتب، والقرطاسية وجميع اللوازم للمدرسة ليتم التدريس فيه على أفضل وجه بالإضافة إلى الإشراف والمتابعة الدورية والمستمرة للعملية التعليمية من قبل قسم التعليم العام في مديرية تربية الزرقاء الثانية.