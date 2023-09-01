الأحد 03 أيلول 2023
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الرصيفة: إغلاق أربع منشآت بناء على قانون مراقبة سلوك الأحداث

إغلاق محل - (تعبيرية) (1)
تعبيرية
أغلقت لجنة مراقبة سلوك الأحداث في متصرفية لواء الرصيفة أربع منشآت من المحال التجارية التي يرتادها الأحداث وذلك لمخالفتها لشروط وتعليمات الترخيص.

جاء ذلك خلال الجولة التي نفذتها اللجنة مساء أمس الخميس، برئاسة مساعد المتصرف احمد القلاب وعضوية مندوبين من بلدية الرصيفة وشرطة الأحداث ومديرية التنمية الاجتماعية.

وقال القلاب، إن اللجنة اهتمت بموضوع تدخين الأحداث بجميع أنواعه، مبيناً أن تلك الإجراءات تراوحت بين تقديم التوعية والإرشاد سواء للأحداث وذويهم أو لأصحاب المحال، مشيرا إلى أن اللجنة أغلقت أربع منشآت غير مرخصة أو مخالفة لشروط وتعليمات الترخيص.

ونوه إلى أن لجنة سلوك الأحداث، مستمرة بتنفيذ جولاتها وفي جميع أنحاء اللواء لمحاربة ظاهرة تدخين الأحداث.

من جهته، أكد رئيس بلدية الرصيفة شادي الزيناتي، تسخير بلدية الرصيفة كافة إمكانياتها لخدمة أبناء اللواء، وخاصة فئة الشباب والأحداث، مشيراً إلى أن مسؤولية الحفاظ على صحتهم، هي من أولويات البلدية.اضافة اعلان
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