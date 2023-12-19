الرصيفة: مراقبو امتحانات الثانوية العامّة يؤدون القسَم أمام مدير التربية

أدى المراقبون والمراقبات لامتحانات الثانوية العامّة "الدورة التكميلية" للعام 2023-2024 القسَم أمام مدير التربية والتعليم الأستاذ أحمد الشديفات ولجنة الامتحانات من المديرية، في مدرسة الرصيفة المهنية الثانوية للبنات.

وعلى مدار يومين، أدى المراقبون القسَم أمام مدير التربية الشديفات بحضور لجنة الامتحانات (مديرة الشؤون التعليمية الدكتورة أمل طيفور ومدير الشؤون الإدارية الدكتور عبدالسلام زبيد ورئيس قسم الرقابة الداخلية حسام العبادي ورئيس قسم الامتحانات محمد الرفاعي).

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وأكد الشديفات أهمية توضيح كافة الإرشادات المتعلقة بتنظيم العمل في قاعات امتحان الثانوية العامة الدورة التكميلية حيث ركز على مهام وواجبات المراقبين وآلية التعامل مع نماذج الأسئلة وتعليمات سير الامتحانات وضرورة التنبيه على المشتركين بأن يظللوا بشكل غامق الدائرة التي تشير إلى رمز الإجابة الصحيحة في نموذج الإجابة (ورقة القارئ الضوئي).

وأشار الشديفات إلى ضرورة التأكد من ورقة الأسئلة بعد تسليمها للطلبة مباشرة من حيث الصفحات المطبوعة واسم المبحث الخاص بالممتحن مع ضرورة ختم دفاتر الإجابة وورقة الأسئلة وورقة القارئ الضوئي وتوقيعها أولا بأول حسب الأصول، مشدداً على ضرورة التأكد من أسماء الطلبة حسب الكشف المرفق وتدقيقها.

وأشار الشديفات إلى ضرورة توفير الراحة النفسية والتخفيف من وتيرة القلق لدى أبنائنا الطلبة دون الإخلال بالتعليمات الناظمة لامتحانات الثانوية العامة.