الثلاثاء 19 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الرصيفة: مراقبو امتحانات الثانوية العامّة يؤدون القسَم أمام مدير التربية

77ec13db-254f-4d39-8795-ab140de56b85
الرصيفة: مراقبو امتحانات الثانوية العامّة يؤدون القسَم أمام مدير التربية

أدى المراقبون والمراقبات لامتحانات الثانوية العامّة "الدورة التكميلية" للعام 2023-2024 القسَم أمام مدير التربية والتعليم الأستاذ أحمد الشديفات ولجنة الامتحانات من المديرية، في مدرسة الرصيفة المهنية الثانوية للبنات.
وعلى مدار يومين، أدى المراقبون القسَم أمام مدير التربية الشديفات بحضور لجنة الامتحانات (مديرة الشؤون التعليمية الدكتورة أمل طيفور ومدير الشؤون الإدارية الدكتور عبدالسلام زبيد ورئيس قسم الرقابة الداخلية حسام العبادي ورئيس قسم الامتحانات محمد الرفاعي).

اضافة اعلان



وأكد الشديفات أهمية توضيح كافة الإرشادات المتعلقة بتنظيم العمل في قاعات امتحان الثانوية العامة الدورة التكميلية حيث ركز على مهام وواجبات المراقبين وآلية التعامل مع نماذج الأسئلة وتعليمات سير الامتحانات وضرورة التنبيه على المشتركين بأن يظللوا بشكل غامق الدائرة التي تشير إلى رمز الإجابة الصحيحة في نموذج الإجابة (ورقة القارئ الضوئي).
وأشار الشديفات إلى ضرورة التأكد من ورقة الأسئلة بعد تسليمها للطلبة مباشرة من حيث الصفحات المطبوعة واسم المبحث الخاص بالممتحن مع ضرورة ختم دفاتر الإجابة وورقة الأسئلة وورقة القارئ الضوئي وتوقيعها أولا بأول حسب الأصول، مشدداً على ضرورة التأكد من أسماء الطلبة حسب الكشف المرفق وتدقيقها.
وأشار الشديفات إلى ضرورة توفير الراحة النفسية والتخفيف من وتيرة القلق لدى أبنائنا الطلبة دون الإخلال بالتعليمات الناظمة لامتحانات الثانوية العامة.

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
توقيع اتفاقية لإنشاء أول حديقة بمنطقة سكنية داخل الرصيفة

اتفاقية لإنشاء أول حديقة بمنطقة سكنية داخل الرصيفة

منذ22 ساعة
لقاء للقطاع الصناعي في الزرقاء ضمن سلسلة اللقاءات الميدانية لوزير الصناعة والتجاشرة والتموين يوسف الشمالي

​الشمالي: اقتصادنا قادر على تجاوز الظروف الصعبة ولنا تجارب سابقة بذلك

17 كانون الأول 2023
إضراب محال في الزرقاء تضامنا مع غزة

الزرقاء: المحال التجارية تغلق أبوابها تضامنآ مع غزة

11 كانون الأول 2023
إسعاف

إصابة امرأة وطفلها إثر حادث سير في الزرقاء

02 كانون الأول 2023
ضبط اعتداءات تزود 150 منزلا مخالفا بالمياه في الرصيفة

ضبط اعتداءات تزود 150 منزلا مخالفا بالمياه في الرصيفة (صور)

28 تشرين الثاني 2023
الشديفات يترأس اجتماع المرشدين في مدرسة عوجان

الشديفات: المرشد هو الموجه للطلبة والمعالج للمشاكل

22 تشرين الثاني 2023
افكار و مواقف
مكرم أحمد الطراونة

هذا وطن وليس شركة لجني الأرباح

مكرم أحمد الطراونة |اليوم
ماهر أبو طير

كلام حساس عن حرب الحدود السورية

ماهر أبو طير |اليوم

مرضى واشنطن يريدون شراء الوقت

محمود الخطاطبة |اليوم
سلامة الدرعاوي

عجز الموازنة الكلي

سلامة الدرعاوي |اليوم

سيناريوهات الاحتلال

معاذ وليد أبو دلو |اليوم

هدنة جديدة تلوح بالأفق وتبادل بطعم الانتصار

زيدون الحديد |اليوم

باب السياسة الموصد في غزة

د.منذر الحوارات |اليوم
ترجمات
1702890908384254200

‏"مصنع للاغتيالات الجماعية": داخل حملة القصف الإسرائيلي المرخص لغزة‏ (3-3)

ترجمات | منذ17 ساعة
1702890908454254400

كيف نرثي كل أطفال غزة؟

ترجمات | منذ17 ساعة
فلسطينيون ناجون من تحت أنقاض المنازل التي دمرت في غارة جوية إسرائيلية على مدينة رفح، جنوب قطاع غزة، 20 تشرين الثاني (نوفمبر) 2023 – (المصدر)

‏"مصنع للاغتيالات الجماعية": داخل حملة القصف الإسرائيلي المرخص لغزة‏ (3-2)

ترجمات |17 كانون الأول 2023
1702722723410989600

‏"مصنع للاغتيالات الجماعية": داخل حملة القصف الإسرائيلي المرخص لغزة‏ (3-1)

ترجمات |16 كانون الأول 2023
1702601362619989900

لماذا لن تتغير إسرائيل؟

ترجمات |15 كانون الأول 2023
دبابات عسكرية إسرائيلية تقترب من السياج الحدودي مع قطاع غزة، 5 كانون الأول (ديسمبر) 2023 – (المصدر)

فشل إسرائيل في غزة‏

ترجمات |13 كانون الأول 2023
 