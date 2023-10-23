الزبن تتأكد من تفعيل مدارس بالرصيفة لمبادرة لمدرستي أنتمي

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تأكدت مديرة التربية والتعليم للواء الرصيفة الدكتورة يسرى الزبن اليوم من تفعيل مدارس في لواء الرصيفة لمبادرة لمدرستي أنتمي وبرنامج التدخلات العلاجية حيث زارت مدرستي وادي العش المختلطة ومدرسة عاتكة بنت عبدالمطلب.وخلال الزيارة التي رافقها بها قسم الإعلام ممثلاً برئيس القسم داود خليفة والصحفي عمر الزاغ، اطلعت الدكتورة الزبن على برنامج التدخلات العلاجية وتأكدت من تفعيل الأوراق الداعمة لمبحثي الرياضيات واللغة العربية.وأكدت خلال الزيارة على إدارة المدرستين ضرورة تفعيل لجنة مبادرة لمدرستي أنتمي حيث أشارت مديرة مدرسة عاتكة الفاضلة انتصار محمد عودة إن اللجنة قائمة وتقوم بالأنشطة في المدرسة، بينما قالت مديرة مدرسة وادي العش الدكتورة عفاف جبريل إنه المدرسة تجري أنشطة ضمن مبادرة لمدرستي أنتمي ولكن سيتم تفعيل دور اللجنة بشكل أكبر خلال الفترة القادمة.وفي سياق متصل، اطمأنت الدكتورة الزبن على جاهزية المدارس لفصل الشتاء وضرورة صيانة المباني وفي حال وجود أي نقص أو ملاحظات أن يتم مخاطبة قسم الأبنية والصيانة في المديرية، حيث يعمل القسم بشكل دؤوب على إيجاد الحلول المناسبة وصيانة المباني حسب الإمكانية المتاحة.وفي نهاية الزيارتين، شكرت عطوفة مديرة التربية الإدارتين على حسن الاستقبال.