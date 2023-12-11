الإثنين 11 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الزرقاء: المحال التجارية تغلق أبوابها تضامنآ مع غزة

إضراب محال في الزرقاء تضامنا مع غزة
إضراب محال في الزرقاء تضامنا مع غزة

أغلقت المحال التجارية في محافظة الزرقاء اليوم الاثنين، أبوابها استجابة للدعوة العالمية لإضراب شامل حول العالم، دعماً لقطاع غزة ورفضاً للعدوان الإسرائيلي.

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وشهدت المحافظة استجابة كبيرة والتزاما ملحوظين من أغلب المحال التجارية، فيما بقيت بعض القطاعات مثل المخابز والصيدليات ومحطات الوقود تواصل عملها.

 



وكان نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي، قد أطلقوا دعوات لإضراب شامل حول العالم، للتضامن مع أهالي قطاع غزة في وجه حرب الإبادة التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي.



وتفاعل عدد كبير من الناشطين والمؤثرين مع وسم "إضراب من أجل غزة" أو strikeforgaz" ردا على الفيتو الأميركي والذي أعطى الضوء الأخضر للاحتلال لاستمرار جرائمه. 

 


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