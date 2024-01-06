الزرقاء: ضبط متسول جمع 200 دينار بعد صلاة الجمعة

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ضبطت كوادر مديرية تنمية الزرقاء أمس الجمعة، متسولاً في أحد مساجد الزرقاء، يجلس على كرسي متحرك ويعاني من بتر رجله ويكشف عنها أمام المصلين لاستدرار عواطفهم، حيث كانت حصيلة المبلغ الذي جمعه بعد صلاة الجمعة أكثر من مئتي دينار أردني.وبين مدير التنمية الاجتماعية في الزرقاء الدكتور جواد أبو الغنم، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن هذا المتسول تم ضبطه أكثر من مرة وهو يتقاضى راتب تقاعد مدني، كما تم ضبط 6 أشخاص آخرين، وذلك ضمن الحملات الميدانية اليومية التي تنفذها لجنتا المديرية المعنيتان بمكافحة هذه الظاهرة، حيث أن جميع المتسولين الذين تم ضبطهم هم من مكرري التسول.كما أشار إلى أن المديرية ضبطت خلال العام الماضي 2023، أكثر من 300 متسول أغلبيتهم رجال وأحداث، إلى جانب نساء من جنسيات عربية، إذ أن تركز المتسولين يزداد في فترتي الصباح والمساء على الإشارات الضوئية أثناء خروج الموظفين لعملهم وعند انتهاء دوامهم، مناشداً المواطنين بتغليب العقل على العاطفة وعدم الانخداع بحيل المتسولين وأساليبهم الكاذبة واللعب على عواطفهم.وأوضح أبو الغنم، أن هناك إجراءات إدارية يتم اتخاذها بحق المضبوطين المكررين للتسول، ومنها التحويل إلى الحاكم الإداري فيما يخص البالغين، أو إلى مركز الزرقاء لرعاية الأحداث بالنسبة للقاصرين، وعمل دراسة اجتماعية للوقوف على حقيقة أوضاعهم الاجتماعية، إذ أن الحملات التي تقوم بها المديرية متواصلة.وطالب المواطنين التبليغ عن أية حالة تسول للإمساك بها، من خلال رقم الهاتف على موقع وزارة التنمية أو الإيميل، لإتخاذ الإجراء المناسب بحق هؤلاء المتسولين.-(بترا)