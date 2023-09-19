الثلاثاء 19 أيلول 2023
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الزرقاء: وثيقة لمنع إطلاق العيارات النارية

الزرقاء.. وثيقة لمنع إطلاق العيارات النارية
الزرقاء: وثيقة لمنع إطلاق العيارات النارية
وقع أهالي منطقة الزرقاء الجديدة مساء أمس في جمعية وتر للثقافة والفنون، وثيقة للتعهد بعدم إطلاق العيارات النارية في المناسبات.
وقال رئيس مجلس محافظة الزرقاء الدكتور ماجد الخضري الذي رعى الفعالية إن هذه الظاهرة تشكل خرقا للقانون وإرباكا للحياة اليومية للمواطنين، داعيا إلى الالتزام بالقوانين والأنظمة المرعية لأن إطلاق العيارات النارية يعد تعديا على حرية الآخرين.اضافة اعلان
من جهتهم، تعهد الأهالي الموقعون على الوثيقة بعدم المشاركة في أي حفل أو مناسبة أيا كانت يتخللها إطلاق العيارات النارية.
وتحدث رئيس جمعية (وتر خالد) بادي الغويري عن حملات شعبية ينفذها الأهالي لمساندة الجهات المعنية في حملتها الرسمية، مشيدا بالتعاون الرسمي والشعبي في هذا المجال.-(بترا)
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