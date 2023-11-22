الشديفات: المرشد هو الموجه للطلبة والمعالج للمشاكل

اضافة اعلان

ترأس مدير التربية والتعليم لمديرية لواء الرصيفة أحمد الشديفات اجتماع المرشدين الذي عقد في مدرسة عوجان الثانوية للبنات.ورافق الشديفات في زيارته رئيس قسم الإرشاد سعد العبداللات والمرشدة الفاضلة بشيرة الحطاب ورئيس قسم التعليم العام أكرم قطام، بحضور الكابتن شريف عدنان عضو مجلس التطوير التربوي، حيث أكد مدير التربية دور المرشدين المهم والمحوري في العملية التربوية والتعليمية، مبيّناً أن المرشد هو الموجه للطلبة والمعالج للمشاكل التي قد تواجههم.وقال إن دور المرشد يكمن في الجانب الوقائي وعليه يجب معالجة الأسباب التي قد تؤدي إلى أذية الطلبة قبل حدوثها، مشدداً على ضرورة توجيه المرشدين للطلبة بشكل مستمر وحثهم على تجنب الوقوع في المشاكل، وفي حال حدوثها أن تتم معالجتها بالطرق السليمة المبنية على الأسس والقيم الإيجابية.وفي ختام الاجتماع، كرّم الشديفات رئيس قسم الإرشاد سعد العبداللات والمرشدة سميرة أبو هلال، مثنياً على الجهود التي يقوم بها قسم الإرشاد في مديرية تربية الرصيفة.