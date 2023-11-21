الشديفات يفتتح الورشة المالية للتبرعات المدرسية بمدرسة خولة بنت الأزور

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افتتح مدير التربية والتعليم للواء الرصيفة الأستاذ أحمد الشديفات اليوم الورشة المالية للتبرعات المدرسية والتي تقام في مدرسة خولة بنت الأزور.وأكد الشديفات أن الدورة تهدف إلى تعريف مديري ومديرات المدارس بأوجه القبض والصرف وتوثيق ذلك بالطرق الصحيحة، وكيفية عمل مناقصات بالإضافة إلى التعريف بآلية رصد قيود التبرعات المالية ومنحة التطوير وتوثيقها في سجل اليومية للمدرسة وعمل خلاصة شهرية وتزويد المديرية بها.وتقام الدورة على مدى يومين متتاليين ويقدمها الأستاذ محمد أبو لاوي رئيس قسم التدقيق المالي والأستاذ مهند خفش رئيس قسم الشؤون المالية بالتعاون والتنسيق مع مديرة المدرسة الفاضلة أحلام الجزازي.وعلى هامش الافتتاح، تفقد الشديفات مرافق مدرسة خولة، وسير العملية التعليمية وخاصة برنامج التدخلات العلاجية، موضحاً أهميته خاصة الأوراق الداعمة.وأشاد مدير التربية بالأداء المتميز لمدرسة خولة في ملف لمدرستي أنتمي مشيراً إلى ضرورة الاستمرار في ذات النهج لما لهذه المبادرة من أهداف وطنية لترسيخ مفاهيم الانتماء للمدرسة كجزء لا يتجزأ من الوطن وأن المحافظة على المدرسة نظيفة يفضي إلى الحفاظ على كل شبر من هذا الوطن.بموازاة ذلك، أجرى الشديفات جولة صباحية تفقد خلالها مدرسة الأوزاعي حيث حضر الطابور الصباحي واستمع للإذاعة المدرسية، كما تأكد من برنامج التدخلات العلاجية واطلع على ملف مبادرة لمدرستي أنتمي.