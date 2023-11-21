الثلاثاء 21 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الشديفات يفتتح الورشة المالية للتبرعات المدرسية بمدرسة خولة بنت الأزور

الشديفات يفتتح الورشة المالية للتبرعات المدرسية بمدرسة خولة بنت الأزور
الشديفات يفتتح الورشة المالية للتبرعات المدرسية بمدرسة خولة بنت الأزور
افتتح مدير التربية والتعليم للواء الرصيفة الأستاذ أحمد الشديفات اليوم الورشة المالية للتبرعات المدرسية والتي تقام في مدرسة خولة بنت الأزور.

وأكد الشديفات أن الدورة تهدف إلى تعريف مديري ومديرات المدارس بأوجه القبض والصرف وتوثيق ذلك بالطرق الصحيحة، وكيفية عمل مناقصات بالإضافة إلى التعريف بآلية رصد قيود التبرعات المالية ومنحة التطوير وتوثيقها في سجل اليومية للمدرسة وعمل خلاصة شهرية وتزويد المديرية بها.اضافة اعلان

وتقام الدورة على مدى يومين متتاليين ويقدمها الأستاذ محمد أبو لاوي رئيس قسم التدقيق المالي والأستاذ مهند خفش رئيس قسم الشؤون المالية بالتعاون والتنسيق مع مديرة المدرسة الفاضلة أحلام الجزازي.

وعلى هامش الافتتاح، تفقد الشديفات مرافق مدرسة خولة، وسير العملية التعليمية وخاصة برنامج التدخلات العلاجية، موضحاً أهميته خاصة الأوراق الداعمة.

وأشاد مدير التربية بالأداء المتميز لمدرسة خولة في ملف لمدرستي أنتمي مشيراً إلى ضرورة الاستمرار في ذات النهج لما لهذه المبادرة من أهداف وطنية لترسيخ مفاهيم الانتماء للمدرسة كجزء لا يتجزأ من الوطن وأن المحافظة على المدرسة نظيفة يفضي إلى الحفاظ على كل شبر من هذا الوطن.

بموازاة ذلك، أجرى الشديفات جولة صباحية تفقد خلالها مدرسة الأوزاعي حيث حضر الطابور الصباحي واستمع للإذاعة المدرسية، كما تأكد من برنامج التدخلات العلاجية واطلع على ملف مبادرة لمدرستي أنتمي.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
القبض على شخص مطلوب - (تعبيرية)

بعد تكسيرهما جهاز بصمة.. القبض على موظفين في بلدية الزرقاء وتحويلهما للمدعي العام

18 تشرين الثاني 2023
main_image655368cdb90dc

ضبط اعتداءات كبيرة على خط مياه ناقل في الزرقاء لتزويد مزارع

14 تشرين الثاني 2023
WhatsApp Image 2023-11-08 at 7.30.14 PM

مدير عام صندوق التنمية والتشغيل يتفقد فرع الصندوق في الزرقاء

08 تشرين الثاني 2023
image (1)

22.5 مليون الصادرات التجارية للزرقاء الشهر الماضي

01 تشرين الثاني 2023
الزبن تتأكد من تفعيل مدارس بالرصيفة لمبادرة لمدرستي أنتمي

الزبن تتأكد من تفعيل مدارس بالرصيفة لمبادرة لمدرستي أنتمي

23 تشرين الأول 2023
افتتاح مدرسة عمر بن عبد العزيز في مركز إصلاح وتأهيل الزرقاء

افتتاح مدرسة عمر بن عبد العزيز في مركز إصلاح وتأهيل الزرقاء

03 تشرين الأول 2023
افكار و مواقف

من أوكرانيا إلى غزة فلسطين.. العالم يتغير

د.عبدالله سرور الزعبي |اليوم
ماهر أبو طير

الفلسطيني حارب فلاموه وهادن فعاتبوه

ماهر أبو طير |اليوم

غزة و"الشفاء".. الغرب كذاب أشر

محمود الخطاطبة |اليوم

بعد غزة.. لن نكون أنفسنا

فريهان سطعان الحسن |اليوم

وللتواصل فنون

ضحى عبد الخالق |اليوم

كلام × كلام = كلام تربيع

حسني عايش |اليوم
سلامة الدرعاوي

السيناريوهات الاقتصادية لحرب غزة

سلامة الدرعاوي |اليوم

لماذا يرى الأردن التهجير إعلان حرب؟

سميح المعايطة |اليوم
ترجمات
فلسطينيون يبحثون بين أنقاض مبنى دمره القصف، في خان يونس، غزة، تشرين الأول (أكتوبر) 2023 - (المصدر)

عالم في حالة حرب: ماذا وراء الانفجار العالمي للصراعات العنيفة؟

ترجمات | منذ19 ساعة
"أغنية الجلاد"، للفنان "مستر فيش" – (المصدر)‏

الهولُ.. الهول‏!

ترجمات |19 تشرين الثاني 2023
1700127514369433200

مع الحرب على غزة، تضييق فرنسا على حرية التعبير يبلغ أبعادا غير مسبوقة

ترجمات |17 تشرين الثاني 2023
أرشيفية

معضلة إسرائيل تتفاقم مع استمرار حربها على غزة

ترجمات |19 تشرين الثاني 2023
قائد حركة حماس في غزة، يحيى السنوار - (المصدر)

يحيى السنوار.. زعيم حماس الذي خدع إسرائيل

ترجمات |18 تشرين الثاني 2023
فلسطينيون في مربع سكني كامل دمره القصف الإسرائيلي في مدينة غزة - (أرشيفية)

غزو غزة لن يجعل إسرائيل أكثر أمانا

ترجمات |18 تشرين الثاني 2023
 