الشديفات يفتتح معرضا للمنتجات اليدوية من إنتاج مدارس التعليم المهني

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ورافق الشديفات، رئيس قسم التعليم العام أكرم أبو قطام ورئيس قسم الإعلام داود خليفه، ورئيس مجلس التطوير التربوي محمود خاطر، وزهير سويدان، والمحرر الصحفي عمر الزاغ وكوكبة من المشرفين التربويين في اللواء.واستهل المعرض بعروض تقديمية تناولت الحديث عن أبرز المجالات التي يحققها مسار التعليم المهني، وأنه يتيح للطلاب والطالبات التركيز على الحرف والصناعات اليدوية والبحث عن آلية لتسويقها.وشارك في المعرض كل من مدرسة الرصيفة المهنية بنين والرصيفة المهنية بنات ومدرسة جمانة بنت أبي طالب ومدرسة قطر الندى (المستضيفة للمعرض)، حيث تنوعت فقرات المعرض ما بين المنتجات اليدوية وتصميم الأزياء بالإضافة إلى مشروعات تم صنعها في مشاغل المدارس المهنية ومدارس Btec.وتجوّل مدير التربية مع الوفد المرافق في زوايا المعرض، حيث أخذ نظرة عن المشاريع، مشيراً إلى أهمية هذه المشروعات وكيفية تسويقها مستقبلا، ومؤكدا أن وزارة التربية والتعليم بمواكبتها لآخر التطورات على الصعيد العالمي، تتجه إلى التركيز على المسار المهني، لرفد سوق العمل بالأيدي الماهرة المتقنة، بالإضافة إلى تمكين الطلاب من تخصصات يطلبها السوق، وبالتالي تحقيق الكسب المادي واقتناص فرص العمل المناسبة.