الأحد 17 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

​الشمالي: اقتصادنا قادر على تجاوز الظروف الصعبة ولنا تجارب سابقة بذلك

لقاء للقطاع الصناعي في الزرقاء ضمن سلسلة اللقاءات الميدانية لوزير الصناعة والتجاشرة والتموين يوسف الشمالي
لقاء للقطاع الصناعي في الزرقاء ضمن سلسلة اللقاءات الميدانية لوزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي
الزرقاء- التقى وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي في غرفة صناعة الزرقاء أمس السبت، مجلس إدارتها وعددا من الصناعيين والمستثمرين في محافظة الزرقاء، ورئيس غرفة صناعة الأردن المهندس فتحي الجغبير، وذلك في إطار سلسلة اللقاءات الميدانية التي ينفذها الوزير بشكل مستمر.اضافة اعلان

وقال الشمالي إن الحكومة اتخذت العديد من الخطوات العملية التنفيذية لدعم القطاع الصناعي في إطار مساعيها لتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية وتمكينها من مواجهة مختلف التحديات وتعظيم الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي ترتبط بها المملكة مع أطراف دولية بشكل ثنائي أو متعدد الأطراف بما ينعكس على زيادة حجم الصادرات وتوفير مزيد من فرص العمل.

وأضاف أنه وضمن الأولويات التنفيذية لرؤية التحديث الاقتصادي، فقد تم الاثنين الماضي الإعلان عن نتائج تقييم الشركات الصناعية التي تم اختيارها وعددها 135 منشأة للاستفادة من برنامج الحوافز المبني على المخرجات، أحد برامج صندوق دعم وتطوير الصناعة، حيث سيتم تقديم دعم مالي لها غير مسترد على شكل حوافز مالية بقيمة حوالي 29.63 مليون دينار والتي تشكل 57.2% من الكلفة الإجمالية لتنفيذ مشاريع خطط تطوير المنشآت الصناعية وقيمتها 51,763 مليون دينار.

وقال الشمالي إن إجمالي قيمة الاتفاقيات التي تم توقيعها خلال العام 2023 للجولة الأولى لجميع برامج الصندوق تبلغ حوالي 45.2 مليون دينار لـ395 منشأة صناعية والتي تشكل بمجملها 50.2% من إجمالي المخصصات المالية لبرامج الصندوق الأربعة البالغ قيمتها 90 مليون دينار.

وأضاف أن هنالك العديد من إجراءات الدعم للقطاع الصناعي التي تمت سابقا وذلك تقديرا من الحكومة لأهميته في مجمل النشاط الاقتصادي وزيادة الصادرات والحد من الفقر والبطالة وتنشيط بيئة الأعمال وتلبية احتياجات السوق المحلي وغير ذلك.

وتابع أن الاقتصاد الوطني قادر على تجاوز الظروف الصعبة الراهنة، ولنا في ذلك تجارب سابقة كفلت استمرار سلاسل التوريد بالعمل وتلبية احتياجات السوق المحلي والمحافظة على توازنات الأسعار، ونستذكر هناك ما تم إبان جائحة كورونا وتداعياتها والظروف الجيوسياسية العالمية، ويعزز ذلك الاستقرار المالي والنقدي والاحتياطي من العملات الأجنبية ومتانة الجهاز المصرفي وجاذبية المملكة من مختلف النواحي.

وقال الشمالي إنه يتم من خلال اللقاءات الميدانية التحاور حول الموضوعات التي تهم الاقتصاد الوطني والحصول على التغذية الراجعة للاستئناس بها لدى وضع السياسات واتخاذ الإجراءات التي تخص الاقتصاد الوطني.

من جانبه، أكد الجغبير مجددا باسم القطاع الصناعي أهمية الدعم الذي تقدمه الحكومة للصناعة الوطنية لتعزيز تنافسيتها وتمكينها من مواجهة التحديات وزيادة قدراتها التصديرية إلى مختلف الأسواق.

وأضاف الجغبير أن القطاع الصناعي يساهم بنسبة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير العمل وتعزيز احتياطيات المملكة من العملات الصعبة وتلبية احتياجات السوق من العديد من السلع.

من جهته، قال رئيس غرفة صناعة الزرقاء فارس حمودة إن الشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين التي نجدها اليوم وإحدى صورها الزيارات واللقاءات الميدانية للوزير وفريق العمل المختص بالقطاع الصناعي تعكس الاهتمام الكبير من قبل الحكومة بالصناعة الوطنية والحرص على تطويرها وجعلها أكثر استجابة لمتطلبات المرحلة ومجابهة الصعوبات.

وعرض حمودة وعدد من صناعيي الزرقاء مجموعة من المطالب الخاصة بالقطاع الصناعي في الزرقاء، فيما رد عليها الوزير الشمالي وأوعز للمعنيين في وزارته بمتابعتها بالتنسيق مع غرفة صناعة الأردن.

كما اطلع الشمالي على واقع بعض المنشآت في منطقة وادي العش الصناعية، والتقى مجموعة من المستثمرين والصناعيين، وزار أحد مصانع المنظفات الأردنية المتميزة والتي اعتبرت قصة نجاح لمؤسسة وطنية خاصة اجتهد فيها أصحابها على تطوير إنتاجهم وتحسين مدخلاته ومخرجاته، وكذلك زار أحد "المولات" الكبيرة بالمنطقة.
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