الإثنين 11 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

المنطقة العسكرية الوسطى توزع مجموعة من الطرود في الزرقاء

شعار القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي
شعار القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي
وزّعت المنطقة العسكرية الوسطى ممثلة بكتيبة تموين ونقل المنطقة العسكرية الوسطى ضمن منطقة مسؤوليتها اليوم الاثنين، وبالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية، مجموعة من طرود الخير على الأسر العفيفة في محافظة الزرقاء.اضافة اعلان

يأتي ذلك ضمن توجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، في تعزيز الدور الإنساني وتنمية المجتمع المحلي في كافة أرجاء الوطن.

ويهدف توزيع الطرود إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية عليهم، وتعزيز صور التكامل والتواصل مع أبناء الوطن في مختلف المواقع.

وعبر المواطنون عن شكرهم وتقديرهم للقوات المسلحة الأردنية لما تقدمه من دور في دعم ومساعدة الأسر العفيفة، مؤكدين التفافهم حول القيادة الهاشمية، متضرعين لله عز وجل أن يحفظ جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وأن يمتعه بموفور الصحة والعافية، وأن يبقى هذا الحمى العربي الهاشمي واحة أمن واستقرار.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
اسعاف

12 إصابة بتدهور ضاغطة نفايات في الزرقاء

05 آذار 2024
الزرقاء - (أرشيفية)

بعد إجراءاتها الرقابية.. بلدية الزرقاء تسترد أكثر من 28 مليون دينار

25 شباط 2024
أبو السمن يتفقد مشروع جريبا الإسكاني في الزرقاء ويلتقي أبناء المنطقة

أبو السمن يعد بدراسة مطالب سكان غرب الزرقاء

12 شباط 2024
اقرأ أيضا
b7c38c2f-ef42-4828-8858-4924690d89d7

تربية الرصيفة تطلق مبادرة الرؤية الملكية لزراعة 10 مليون شجرة

06 آذار 2024
إطلاق حملة التوجيه المهني لبرنامج (BTEC) في لواء الرصيفة

الشديفات يرعى حملة التوجيه المهني في الرصيفة

05 آذار 2024
اسعاف

12 إصابة بتدهور ضاغطة نفايات في الزرقاء

05 آذار 2024
طعن - (تعبيرية)

ضبط ثلاثيني طعن 4 مصلين أثناء صلاة العشاء في الرصيفة

01 آذار 2024
الزرقاء - (أرشيفية)

بعد إجراءاتها الرقابية.. بلدية الزرقاء تسترد أكثر من 28 مليون دينار

25 شباط 2024
مدير التربية والتعليم للواء الرصيفة أحمد الشديفات يستقبل رئيس بلدية الرصيفة شادي الزيناتي بحضور مجلس التطوير التربوي وعدد من رؤساء الأقسام في المديرية

الرصيفة.. التربية والبلدية تجتمعان لغرس 10 ملايين شجرة

20 شباط 2024
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

التهدئة المستحيلة في فلسطين

ماهر أبو طير |اليوم

المرأة الفلسطينية.. حياة صعبة..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم

هناك في غزة.. رمضان جاء باكرا

جهاد المنسي |اليوم

الحرب ومعركة عض الأصابع

نضال منصور |اليوم

غزة والسيناريوهات الأربعة

حسني عايش |اليوم

مؤشرات تقرير التنمية المحلية المستدامة

موسى الساكت |اليوم

رمضان هذا العام

يعقوب ناصر الدين |اليوم

الإخوان.. ضياع كلمة السر

سميح المعايطة |اليوم
ترجمات
1710068495490030600

الذنب والمسؤولية‏: حالة ألمانيا وإسرائيل‏

ترجمات | منذ21 ساعة
1710071088450131700

الإسرائيليون لا يستهدفون (الأونروا)

ترجمات | منذ21 ساعة
1709981007368410700

التاريخ يخبرنا كيف ستنتهي الحرب بين إسرائيل وحماس‏

ترجمات |09 آذار 2024
1709980604078376500

الجنوب العالمي يجد صوتا في الشرق الأوسط

ترجمات |09 آذار 2024
1709835128407102000

لماذا تجبر غزة أوروبا على التحرك

ترجمات |08 آذار 2024
1709739630205767800

أسطورة "الجيش الأخلاقي" في إسرائيل

ترجمات |06 آذار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
رمضان كريم- كاريكاتير حمزة حجاج

رمضان كريم

رمضان منذ20 ساعة

hajjaj copy

آخر الشهر 09 آذار 2024

hajjah copy

تحري هلال شهر رمضان 08 آذار 2024

13535f3b-b5c2-4ecc-aa21-f36232318fc6 (1) copy

عزائم رمضان 07 آذار 2024

عزائم رمضان

استيراد البطيخ 06 آذار 2024

hajjaj copy
 
 