الخميس 17 آب 2023
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المومني يخصص ساعة اذاعية لطلبة زها الهاشمية

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جانب من اللقاء
زار طلبة دورة الصحفي الصغير بمركز زها الثقافي فرع الهاشمية، اليوم الثلاثاء، إذاعة بلدية الزرقاء (صوت الزرقاء)، بهدف التعرف على طبيعة العمل الإذاعي عن قرب من خلال تجربة التقديم الإذاعي.اضافة اعلان

وتعرف الطلبة على المهام الوظيفية الخاصة بمقدم البرامج ومعدها، ومهندس الصوت والمخرج الإذاعي، وتعرفوا على آلية استقبال مداخلات المتصلين وطريقة التعامل معها، كما تعلموا الطريقة الفضلى لاستخدام نبرة الصوت المناسبة خلال البرامج المختلفة والفواصل الإعلانية.

واستضاف رئيس بلدية الزرقاء، المهندس عماد المومني، طلبة دورة الصحفي الصغير، وشجعهم على خوض العمل الإعلامي والإذاعي؛ لإهميته كسلطة رابعة في إيصال أصوات المواطنين، والعمل على حل مشاكلهم من خلال تسليط الضوء عليها.

وقال المومني إن البلدية تفتح ذرعيها لدعم المراكز الخدماتية غير الربحية الداعمة للأجيال الجديدة من خلال دورات متنوعة تعتمد الاسلوب التعليمي الجديد المدمج بين المتعة والفائدة.

وفي بادرة ذهبية لطلبة دورة الصحفي الصغير بمركز زها فرع الهاشمية، خصص رئيس البلدية، برنامج أسبوعي يبث عبر إذاعة البلدية، يقدمه ويعده الطلبة بإشراف من إدارة الإذاعة، ومدرب الدورة الصحفي محمود الشرعان.

وشكر رئيس البلدية جميع العاملين في مركز زها الثقافي على دعهم مواهب الفتيان بالمجالات المتنوعة في محافظة الزرقاء، كما شكر فرع الهاشمية ممثلة برئيس الوحدة جعفر الزيود والمشرفين والمتطوعين، على تفانيهم في العمل لدعم الثقافة وأبناء المحافظة.

وثمن مركز زها الهاشمية، مبادرة بلدية الزرقاء، بتخصيص ساعة إذاعية لطلبة دورة الصحافة والإعلام، لمّا لها من أهمية لإداء الطلبة في التقديم والإعداد الإذاعي.

وبينت إدارة زها فرع الهاشمية أهمية التشبيك الإيجابي مع المؤسسات الأهلية وتحديدًا البلديات، في التعاون والتنسيق، مشيرين إلى أن نجاح التعاون مع بلدية الهاشمية في استمرار الدعم المقدم للمركز.

في ذات السياق، قدم مدير الإذاعة خالد أبو هزيم، تعريف حول إذاعة صوت الزرقاء، التي تأسست في العام 2014، وآلية البث الإذاعي والإخراج الفني، مشيرا إلى أن الجمهور المستهدف يختلف بإختلاف البرامج في الدورة الإذاعية الكاملة، الأمر الذي تحرص عليه إذاعة الزرقاء.

وشرح الإعلامي جلال الأغوات، مقدم برنامج صوت الزرقاء، آلية إعداد وتنسيق البرنامج الصباحي الخدماتي، وطبيعة القضايا التي تطرح فيه، مبينا أهمية الثقافة والقراءة للإعلاميين ودورها في زيادة القدرة المعرفية والثقافية لديهم.

وقال الإغوات إن البرنامج الخدماتي، والذي يبث يوميًا، يهدف ليكون جسرا بين المواطن والمسؤول، وسماع صوت المواطن وبث المشاكل التي تواجههم في القطاعات المختلفة، وتحديدًا القطاع الصحي.

وبين الإعلامي إبراهيم أبو صفيرة، مقدم برنامج (صدى الرياضة)، أهمية التخصص في العمل الإعلامي، ودوره في تقديم وجبة دسمة من المعلومات للجمهور أو الفئة المستهدفة، وانعكاسه على طريقة تناول القضايا والملفات في أسلوب معمّق وشيق.
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