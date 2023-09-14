تحويل السير على طريق عمان - الزرقاء

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أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان عن تحويل حركة السير بشكل مؤقت على جزء من طريق الزرقاء – عمان لغايات صيانة ودهان جسر الكلية العسكرية القائم ضمن أعمال مشروع حافلات التردد السريع عمان – الزرقاء (الحزمة الرابعة).وبينت الوزارة أنه سيتم وبالتعاون مع مديرية الأمن العام تحويل السير للقادمين من الزرقاء باتجاه عمان فقط وتحويلهم يميناً قبل حديقة الكلية العسكرية باتجاه إشارة الورود ثم يساراً مروراً بمنطقة الحرفيين باتجاه عمان، وذلك اعتباراً من الساعة (12:00) منتصف ليل (الخميس/ الجمعة) الموافق 15/09/2023 ولغاية الساعة (05:00) من صباح يوم الأحد الموافق 17/9/2023.وأكدت الوزارة أن التحويلات المرورية مجهزة باللوحات الإرشادية وكافة عناصر السلامة العامة ، داعية المواطنين سالكي الطريق الى التقيد بالإشارات التحذيرية والإرشادية والإلتزام بأسس القيادة الآمنة وتعليمات مرتبات شرطة السير والكوادر العاملة في الميدان.