الخميس 07 أيلول 2023
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تخصيص موارد مالية لاستحداث "الإنذار المبكر" في الأزرق

مخيم الأزرق - (أرشيفية)
مخيم الأزرق - (أرشيفية)
البترا- اطلع وفد يمثل مجلس محافظة الزرقاء اليوم الخميس على تجربة سلطة إقليم البترا في نظام "الإنذار المبكر" والذي تم تنفيذه من قبل السلطة سابقا لحماية الأرواح والممتلكات في الإقليم من أخطار الكوارث الطبيعية، خصوصاً الفيضانات المفاجئة.اضافة اعلان

وقدم نائب رئيس السلطة الدكتور زياد السعيدات شرحا مفصلا عن آلية عمل نظام "الإنذار المبكر"، بالإضافة إلى نبذة تعريفية عن السلطة والخدمات التي تقدمها لسكان المنطقة وزوارها وعلى برامج وخطط السلطة وجهودها الرامية لتحقيق التنمية الشاملة في اللواء، والحفاظ على الموقع الأثري بالبترا كموقع تراث عالمي وإدارته بالشكل المناسب.

وقال السعيدات، إن السلطة تعمل على تحديث وتطوير نظام الإنذار المبكر بشكل دائم وأبدى استعداد السلطة لمساعدة أي جهة فيما يخص النظام ووضع خبراتها للاستفادة منها.

وأشار إلى أن نظام الإنذار المبكر يعمل على توقع حدوث الفيضانات قبل وصولها للأماكن المأهولة بالسكان والممتلكات والمنطقة السياحية والمواقع الأثرية، ثم تفعيل خطط الإخلاء من المواقع المتأثرة، للحد من الخسائر والأضرار وحماية الأرواح.

من جهته، قال رئيس مجلس محافظة الزرقاء الدكتور ماجد الخضري إن الزيارة لسلطة إقليم البترا تأتي نظراً لجهودها المميزة في إدارة الأزمات ونجاح النظام في العديد من المرات التي شهدت فيه البترا أمطاراً غزيرة وتشكل السيول.

وأضاف الخضري، أن مجلس المحافظة يرغب بتخصيص جزء من الموارد المالية لاستحداث النظام نفسه لمنطقة الأزرق كونها إحدى المناطق التابعة لمحافظة الزرقاء والتي تتعرض للفيضانات والسيول المفاجئة بشكل سنوي.

وخلال الزيارة، اطلع الوفد على غرف التحكم في نظام الإنذار المبكر وكيفية إدارته وتحليل بياناته والمحطات الخاصة به والمنتشرة في عدد من مناطق وادي موسى والموقع الأثري.

يشار إلى أن السلطة أطلقت نظام الإنذار المبكر لأول مرة في عام 2014 ووضعت أجهزة الإنذار المبكر في 10 مواقع ضمن حدود البترا، وربطتها بدائرة الأرصاد الجوية بالإضافة إلى غرف التحكم في السلطة.

ويعتبر هذا النظام، الوحيد في المملكة والثاني على مستوى المنطقة العربية، والذي يهدف للتعامل مع تداعيات الشتاء، خصوصا وأن المنطقة تمتاز بأوديتها الكثيرة وصعوبة التضاريس التي تعرضها لأخطار الشتاء، لحماية المدينة وإرثها التاريخي.
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