الثلاثاء 01 آب 2023
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تربية الرصيفة: افتتاح فعاليات البرنامج الوطني الصيفي "بصمة"

تربية الرصيفة: افتتاح فعاليات البرنامج الوطني الصيفي "بصمة"
تربية الرصيفة: افتتاح فعاليات البرنامج الوطني الصيفي "بصمة"
أشرفت مديرة التربية والتعليم للواء الرصيفة الدكتورة يسرى الزبن، على فعاليات انطلاق البرنامج الوطني الصيفي "بصمة" في مدرستي جمانة بنت أبي طالب ومدرسة أسيد بن حضير بحضور مديرة الشؤون التعليمية الدكتورة ختام السواريس وأعضاء اللجنة.اضافة اعلان
وقالت الدكتورة الزبن إن البرنامج الذي يستمر اثنا عشر يوماً يهدف إلى تعزيز قيم الانتماء للوطن والولاء للقيادة الهاشمية وترسيخ المواطنة الصالحة، واستثمار طاقات الطلبة بما هو مفيد للمجتمع والمدرسة، وبناء جسور الثقة بين الطلبة ومدرستهم وإبعادهم عن المؤثرات السلبية، كما تم تعريف الطلبة ببرنامج التعليم المهني (BTEC).
وتأتي فكرة برنامج التدريب الوطني الصيفي "بصمة" انسجامًا مع رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني في الورقة النقاشية السابعة، في تطويرِ العمليَّة التعليميَّة بوصفها جوهر نهضة الأمم؛ تحقيقًا لغاية نبيلة تتمثَّل في أَن نرى مدارسَنا مختبراتٍ تُكتشَف فيها ميول الطَّلبة، وتُصْقَل مواهبهم، وتُنَمّى قُدراتهم.
وقدّم الطلبة خلال حفل الافتتاح الذي حضره ممثلين عن المجتمع المحلّي والمؤسسات الخاصة والعامة وأولياء أمور – فقرات متنوعة وحركات فنيّة وكشفية وعسكريّة نالت إعجاب الحضور.
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