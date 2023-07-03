تربية الرصيفة تضع اللمسات الأخيرة قبيل امتحان التوجيهي

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اختتمت مديرة التربية والتعليم في لواء الرصيفة الدكتورة يسرى الزبن اليوم زيارات قاعات امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام 2023/ الامتحان العام، والذي تبدأ أولى جلساته غداً الثلاثاء.وتفقدت الدكتورة الزبن ضمن المحطة الأخيرة من الزيارات الميدانية الاثنين، مركز مدرسة الرصيفة الثانوية الشاملة بنات، ومركز مدرسة رابعة العدوية حيث اطلعت على غرف قاعات الامتحان مؤكدة على ضرورة تأمين كافة احتياجات الطلبة، وضمان التهوية والإضاءة المناسبتين لهم، وتزويد القاعات بالمقاعد المريحة والتي تناسب أحجام الطلبة وطريقة كتابتهم، واللوحات الإرشادية، وتوفر كافة المستلزمات التي تساعد على تقديم الامتحان بكل سهولة ويسر.وأجرت الدكتورة الزبن زيارات ميدانية لكافة المراكز وتفقدت جميع المرافق والغرف في قاعات الامتحانات.يذكر أنه تم اعتماد 68 قاعة للامتحانات في لواء الرصيفة، منها 31 قاعة للذكور و37 للإناث موزعة على 24 مركز امتحان إضافة لقاعة في دار الأحداث (مركز أسامة) يتقدم فيها للامتحان 8460 طالب وطالبة من بينهم 3992 ذكور و4468 إناث يراقب عليهم 782 معلما ومعلمة.