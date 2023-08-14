الثلاثاء 15 آب 2023
النسخة المطبوعة

سقوط أعمدة كهرباء وأشجار نتيجة الرياح الشديدة في الرصيفة

0-14
سقوط أعمدة كهرباء وأشجار نتيجة الرياح الشديدة في الرصيفة
أدت الرياح الشديدة التي ضربت بعض مناطق لواء الرصيفة بمحافظة الزرقاء،
الاثنين، إلى سقوط عدد من أعمدة الإنارة والأشجار على طريق ياجوز
تسببت بأضرار مادية طفيفة، وفق ما صرح به متصرف لواء الرصيفة الدكتور حلف اضافة اعلان
بني خالد.
وأضاف لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أنه ونتيجة للأحوال الجوية السائدة تعرضت مناطق في لواء الرصيفة لرياح نشطة وغبار متفاوت الكثافة واستمرت الحالة لحوالي الربع ساعة وأدت لسقوط عدد من أعمدة الإنارة والأشجار وتطاير المظلات الخفيفة لبعض المحال التجارية دون وقوع إصابات بالأرواح.
وأشار إلى تضرر بعض المركبات التي كانت تصطف على جوانب الطرق، حيث قامت كوادر الدفاع المدني والمجموعات الأمنية والبلدية والأجهزة المختصة بإزالة العوائق عن الطريق العام، اضافة لقيام شركة الكهرباء للتعامل مع الأعمدة الكهربائية التي سقطت بالشكل الأمن وأزالتها عن الطريق العام وأعادت التيار الكهربائي للمناطق التي تضررت.
تربية الرصيفة تضع اللمسات الأخيرة قبيل امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة

تربية الرصيفة تضع اللمسات الأخيرة قبيل امتحان التوجيهي 03 تموز 2023

صادرات - (أرشيفية)

صادرات تجارة الزرقاء تتجاوز 13 مليون دينار في حزيران 02 تموز 2023

طعن - (تعبيرية)

وفاة امرأة طعنا على يد زوجها في الزرقاء 29 حزيران 2023

مخالفة 9 منشآت غذائية في الزرقاء

مخالفة 9 منشآت غذائية في الزرقاء 25 حزيران 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
جامعة الزرقاء - (أرشيفية)

تحويل المحاضرات في الزرقاء إلى "أونلاين" وتأجيل الامتحانات ليومي الأحد والاثنين

12 آب 2023
إغلاق مشغل ومستودع مواد نظافة في الرصيفة

إغلاق مشغل ومستودع مواد نظافة في الرصيفة

03 آب 2023
ميدان_الجيش_العربي_3

بلدية الزرقاء تدعو المكلفين لتسديد الذمم المالية المترتبة عليهم

03 آب 2023
تربية الرصيفة: افتتاح فعاليات البرنامج الوطني الصيفي "بصمة"

تربية الرصيفة: افتتاح فعاليات البرنامج الوطني الصيفي "بصمة"

01 آب 2023
محافظة الزرقاء

إتلاف مواد غذائية فاسدة في الزرقاء

31 تموز 2023
إخماد حريق

الدفاع المدني يخمد حريق عدد من المركبات في الزرقاء

23 تموز 2023
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

أين هو مشروع الأردن؟

ماهر أبو طير |اليوم

مصطلحات شتى.. والمرأة هي الضحية!

محمود الخطاطبة |اليوم
سلامة الدرعاوي

المطلوب لزيادة الصادرات الوطنية

سلامة الدرعاوي |اليوم

كلمة بمثابة النار وأخرى بمثابة النور وأثر كلتيهما ظاهر

تهاني روحي |اليوم

مشكلة الفقر.. التحديات والحلول

رعد التل |اليوم

تواجدنا في كأس العالم

معاذ وليد أبو دلو |اليوم
ترجمات
1692008694163791500

‏النيجر ترفض النظام القائم على القواعد‏

ترجمات | منذ6 ساعة
مقاتلة روسية تحلق قرب مسيّرة أميركية في الاجواء السورية في 23 تموز (يوليو) - (أرشيفية)

ردع التصعيد الأفقي الروسي في سورية

ترجمات |13 آب 2023
الملكة ماري من مودينا مع الأمير جيمس ستيوارت، بريشة بينيديتو جيناري الثاني، 1690 – (المصدر)

‏كيف غيرت نظريات المؤامرة مجرى التاريخ؟‏

ترجمات |13 آب 2023
مؤيدون لفلسطين يطالبون بإنهاء الفصل العنصري لإسرائيل - (أرشيفية)

"ديمقراطية" الأبارتايد

ترجمات |12 آب 2023
البروفيسور آفي شلايم أثناء إلقاء محاضرة - (أرشيفية)

مقتطف من كتاب آفي شلايم.. "ثلاثة عوالم، مذكرات عربي يهودي" (2-1)

ترجمات |11 آب 2023
نيجيريون مؤيدون للمجلس العسكري في مظاهرة أمام السفارة الفرنسية في نيامي - (المصدر)

"ليس انقلابا آخر كالمعتاد": ما الذي يحدث في النيجر؟

ترجمات |09 آب 2023
 