سقوط أعمدة كهرباء وأشجار نتيجة الرياح الشديدة في الرصيفة

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أدت الرياح الشديدة التي ضربت بعض مناطق لواء الرصيفة بمحافظة الزرقاء،الاثنين، إلى سقوط عدد من أعمدة الإنارة والأشجار على طريق ياجوزتسببت بأضرار مادية طفيفة، وفق ما صرح به متصرف لواء الرصيفة الدكتور حلفبني خالد.وأضاف لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أنه ونتيجة للأحوال الجوية السائدة تعرضت مناطق في لواء الرصيفة لرياح نشطة وغبار متفاوت الكثافة واستمرت الحالة لحوالي الربع ساعة وأدت لسقوط عدد من أعمدة الإنارة والأشجار وتطاير المظلات الخفيفة لبعض المحال التجارية دون وقوع إصابات بالأرواح.وأشار إلى تضرر بعض المركبات التي كانت تصطف على جوانب الطرق، حيث قامت كوادر الدفاع المدني والمجموعات الأمنية والبلدية والأجهزة المختصة بإزالة العوائق عن الطريق العام، اضافة لقيام شركة الكهرباء للتعامل مع الأعمدة الكهربائية التي سقطت بالشكل الأمن وأزالتها عن الطريق العام وأعادت التيار الكهربائي للمناطق التي تضررت.