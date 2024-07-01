 
الإثنين 01 تموز 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

صادرات الزرقاء تتجاوز 24 مليوناً لشهر حزيران

صادرات - (تعبيرية)
صادرات - (تعبيرية)

قال رئيس غرفة تجارة الزرقاء حسين شريم، إن قيمة الصادرات التجارية (إعادة التصدير) لمدينة الزرقاء بلغت خلال شهر حزيران الماضي 24 مليونا و305 آلاف، و480 دينارا.

اضافة اعلان

 
وبين شريم، أن السيارات ولوازمها شكلت أغلب صادرات الزرقاء التجارية لشهر حزيران، إضافة إلى مواد البناء والأدوات الصحية، والأدوية ومستلزماتها، والمواد الغذائية، والألبسة والمجوهرات، والأجهزة الكهربائية والإلكترونية، والأثاث المنزلي والمكتبي والقرطاسية.


وأشار إلى إصدار(525) شهادة منشأ وفقاً لإحصائية غرفة التجارة ومكتبها في المنطقة الحرة في الزرقاء. بترا

share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
الترخيص المتنقل (بنوصلك) - (أرشيفية)

الترخيص المتنقل في الأزرق ليومين

منذ8 ساعة
اقرأ أيضا
الترخيص المتنقل (بنوصلك) - (أرشيفية)

الترخيص المتنقل في الأزرق ليومين

منذ8 ساعة
1718823535949

الزرقاء: إخماد حريق هنجر مصنع بلاستيك

19 حزيران 2024
مديرية الأمن العام - (أرشيفية)

الأمن يوضح حول حادثة "الملاهي" في الرصيفة

18 حزيران 2024
الدفاعي المدني يخمد حريقا في الزرقاء

احتراق محل تنجيد سيارات في هاشمية الزرقاء

14 حزيران 2024
إتلاف مواد غذائية فاسدة

الزرقاء: إغلاق 33 منشأة وإتلاف 332 طنا من المواد الغذائية الفاسدة

26 أيار 2024
الملك بلباس الجيش

الملك من الزرقاء: الانتخابات النيابية محطة مهمة في عملية التحديث السياسي

14 أيار 2024
افكار و مواقف

ماذا يريد الغرب منا؟

خولة كامل الكردي |اليوم
ماهر أبو طير

من الذي يبث التوتر داخل الأردن؟

ماهر أبو طير |اليوم

متى يحل مجلس النواب؟

جهاد المنسي |اليوم

تحديات جديدة تهدد منظومة الحماية الاجتماعية

أحمد عوض |اليوم

تركيب الصورة

يعقوب ناصر الدين |اليوم

محكومون بالأمل دوما

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
‏آليات عسكرية إسرائيلية تستعد لشن عملية برية في غزة، تشرين الاول (أكتوبر) 2023 – (أرشيفية)

لماذا ليست لدى نتنياهو خطة لـ"اليوم التالي" في غزة‏؟

ترجمات | منذ15 ساعة
الأستاذ والمؤرخ اليهودي آفي شلايم - (أرشيفية)

البكاء على بابل.. حوار مع آفي شلايم

ترجمات |29 حزيران 2024
ترامب

كيف سيبدو النظام الدولي إذا تحقق نهج "أميركا أولا"؟

ترجمات |28 حزيران 2024
شاب فلسطيني يرشق القوات الإسرائيلية بالحجارة أثناء اقتحامها مخيم الفارعة قرب طوباس في الضفة الغربية المحتلة – (المصدر)

صفحات من كتاب: ما تفعله فلسطين بالعالم

ترجمات |26 حزيران 2024
زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد يستقبل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في تل أبيب، 30 تشرين الثاني (نوفمبر) 2023 - (أرشيفية)

سيطرة إسرائيل على أميركا تزداد قوة فحسب

ترجمات |26 حزيران 2024
جندي إسرائيلي يفحص صورة أثناء تفقد الممتلكات الشخصية في منزل أصابه صاروخ أطلقه حزب الله اللبناني - (المصدر)

ما الذي قد تبدو عليه الحرب بين إسرائيل وحزب الله؟

ترجمات |25 حزيران 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
كاريكاتير حمزة حجاج - رحم الله شهداء الوطن والعطاء..

رحم الله شهداء الوطن والعطاء..

الكندشن منذ15 ساعة

حمزة حجاج - الكندشن

الدايت 29 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج- الدايت

قاعد 28 حزيران 2024

14 copy

الديمقراطية 27 حزيران 2024

5dd9fd5b-0e97-4afe-a0f5-8fbe8c42990d copy

تعرفة الكهرباء 26 حزيران 2024

حمزة حجاج- تعرفة الكهرباء
 