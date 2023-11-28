الثلاثاء 28 تشرين الثاني 2023
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ضبط اعتداءات تزود 150 منزلا مخالفا بالمياه في الرصيفة (صور)

ضبط اعتداءات تزود 150 منزلا مخالفا بالمياه في الرصيفة
ضبط اعتداءات تزود 150 منزلا مخالفا بالمياه في الرصيفة

أسفرت حملة نفذتها كوادر وحدة التخطيط والجودة ومديرية التشغيل والصيانة/ إدارة مياه الزرقاء في شركة مياه الأردن، بإسناد من مديرية الأمن العام، حملة في لواء الرصيفة، عن ضبط اعتداءات على خطوط المياه تعتدي على حقوق المواطنين المائية وتزود 150 منزلا مخالفا مقاما على أرض الدولة.

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وكشفت المضبوطات عن تمديد خطوط فرعية قطر 2 إنش بطريقة غير مشروعة من خط قطر 4 إنشات، وتم فصل الاعتداءات.


وتم تقدير كميات المياه المسحوبة وإعداد المضبوطات الخاصة بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المعتدين.


وناشدت وزارة المياه الجميع عدم التهاون في الإبلاغ عن أية مخالفات أو تجاوزات لما فيه مصلحة للواقع المائي واستمرارية التزويد للمواطنين.






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