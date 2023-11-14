الثلاثاء 14 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

ضبط اعتداءات كبيرة على خط مياه ناقل في الزرقاء لتزويد مزارع

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ضبط اعتداءات كبيرة على خط مياه ناقل في الزرقاء لتزويد مزارع
أسفرت حملة نفذتها كوادر وحدة التخطيط والجودة وإدارة خدمات الزبائن ومديرية التشغيل والصيانة /إدارة مياه الزرقاء في شركة مياه الاردن مياهنا بإسناد من مديرية الامن العام بمركز امن مدينة الشرق، عن ضبط اعتداءات كبيرة على خطوط ناقلة رئيسية قطر 600 ملم في منطقة الطافح بالحلابات تعتدي على حقوق المواطنين المائية وتزود مزارع مخالفة.اضافة اعلان

وكما تم ضبط عدادات لمصانع تستخدم بطريقة غير مشروعة حيث تم فصل الاعتداءات، وتقدير كميات المياه المسحوبة واعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المعتدين، مناشدة الجميع عدم التهاون في الإبلاغ عن اية مخالفات او تجاوزات لما فيه مصلحة للواقع المائي واستمرارية التزويد للمواطنين .
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