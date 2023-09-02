الأحد 03 أيلول 2023
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ضبط 5500 طن أرز غير صالح للاستهلاك في الزرقاء

أرز
أرز
ضبطت لجان السلامة والصحة في محافظة الزرقاء، اليوم السبت، بالتعاون مع فرع مؤسسة الغذاء والدواء بالزرقاء، 5500 طن أرز غير صالح للاستهلاك البشري.
وقال محافظ الزرقاء حسن الجبور، في تصريح صحفي، إن هذه الكميات من الأرز ضبط في مستودعات على أرص تقدر مساحتها بنحو أربعة دونمات، مشيرا إلى التحفظ على كامل الكمية المضبوطة وإغلاق المستودعات المذكورة بالشمع الأحمر، والسير بالإجراءات القانونية بحق المخالفين.اضافة اعلان
وأكد أن لجان الصحة والسلامة العامة، وبالتعاون مع الجهات الرقابية كافة، لن تتهاون مع المخالفين والمتلاعبين بقوت المواطن، وكل من تسول لهم أنفسهم العبث بصحة المواطنين وسلامة غذائهم، وأنها لن تتوانى في اتخاذ أقصى الإجراءات الإدارية والقانونية الرادعة بحق المخالفين . -(بترا)
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