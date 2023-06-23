الجمعة 23 حزيران 2023
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مديرية زراعة الزرقاء تنهي تجهيزاتها لإنشاء غابة حرجية في الهاشمية

Hashmieh
لواء الهاشمية
أنهت مديرية زراعة الزرقاء تجهيزاتها لإنشاء غابة حرجية بالقرب من مركز زراعي منطقة الهاشمية.

وقالت مديرة زراعة الزرقاء المهندسة ابتهاج الكساسبة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أنه سيتم زراعة أكثر من 2000 شجرة على مساحة تقدر بخمسين دونمًا خلال المرحلة الأولى من المشروع، مبينة أنه تم تهيئة البنية التحتية للمساحة المخصصة للبدء بزراعتها خلال الموسوم المطري المقبل في كانون أول المقبل.اضافة اعلان

وأشارت إلى أن المساحة الإجمالية للمشروع تقدر بنحو 400 دونم، منوهة بأن زراعة الأشجار الحرجية سيتوزع على أربعة مراحل، حيث تشهد كل مرحلة من المشروع زراعة 50 دونمًا بأكثر من 2000 شجرة حرجية .

وأكدت، أن مشروع إنشاء الغابة الحرجية سيؤدي إلى زيادة مساحات الرقعة الخضراء، وستخفف من حدة التلوث الذي يعايشه أهالي محافظة الزرقاء، خاصة منطقة الهاشمية التي يوجد فيها مصفاة البترول الأردنية والعديد من المصانع التي تزيد من تلوث الهواء وتؤثر على صحة المواطنين.

من جهته، أوضح رئيس قسم الحراج المهندس محمد يوسف، أنه تم تجهيز البرك الزراعية والمصاطب الخاصة لزراعة تلك الأشجار في الخمسين دونمًا، وتوفير مضخة لرفع المياه من سيل الزرقاء لسقاية الأشجار ،إضافة إلى فتح طريق أمام مركز زراعي الهاشمية.

وتابع، أن التجهيزات تضمنت إنشاء بركة رئيسية في الخمسين دونمًا تبلغ مساحتها 2450 مترًا مربعًا،إضافة إلى وجود بركتين للتزويد تبلغ مساحة كل منهما على التوالي 2875 مترًا مربعًا، مبينة أن العمل في المشروع وكافة أنواع الاستعدادات والتجهيزات تمت من خلال آليات وزارة الزراعة/مديرية المكننة والآليات.
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