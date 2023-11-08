الأربعاء 08 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

مدير عام صندوق التنمية والتشغيل يتفقد فرع الصندوق في الزرقاء

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مدير عام الصندوق منصور عودة الوريكات
إستكمالاً لسلسلة الجولات الميدانية التفقدية لمديريات فروع صندوق التنمية والتشغيل  في المحافظات إستهل عطوفة مدير عام الصندوق السيد منصور عودة الوريكات بزيارة المشاريع الممولة من الصندوق في محافظة الزرقاء ،  وقد استمع عطوفة المدير العام الى أراء المقترضين واحتياجاتهم وتوقعاتهم المستقبلية .اضافة اعلان
 و أكد الوريكات خلال لقائة بمقترضي الصندوق بأن الصندوق يقف الى جانبهم من كافة النواحي الفنية والتمويلية  ، وبين الوريكات أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تعتبر من أحد روافع الاقتصاد الوطني لما تتمتع به من قلة تكاليف فرصة العمل.    
الى ذلك بين الوريكات الدور الذي يقدمه الصندوق في تنمية المجتمع المحلي لابناء محافظة الزرقاء لرفع المستوى المعيشي من خلال توفير فرص العمل.
كما وجه الوريكات الى ضرورة الاستفادة من الميزة النسبية التي تتمتع بها محافظة الزرقاء من توفر القوى العاملة والمؤهلة والخبرات التي تزخر بها وما يتوفر بها من خدمات تجارية ومصانع هذا وقد أطلع عطوفة المدير العام السيد منصور الوريكات خلال الزياره على واقع الخدمات المقدمة للمواطنين في الفرع ووجه الوريكات الكادر الوظيفي بضرورة تبسيط الإجراءات وإنجاز معاملات المواطنين بأسرع وقت
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