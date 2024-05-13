مركز انطلاق ووصول جديد لوسائط النقل في الزرقاء

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وقال القريوتي في بيان صحفي، اليوم الاثنين، إن هذا المشروع سيتم إقامته على أرض مساحتها 60 دونما، بهدف توحيد خطوط النقل الداخلية والرئيسية والتي كانت في مركزي انطلاق ووصول الملك عبدالله والأمير راشد.وأضاف أن مركز الانطلاق والوصول الجديد سيكون محاذياً لمحطة حافلات التردد السريع ليحقق التكاملية معه، ما سيؤدي إلى تقليل عدد الرحلات وتوفير الوقت على الركاب.وأوضح القريوتي أن المركز سيشمل ساحات ومسارب لوسائط النقل العاملة في محافظة الزرقاء تتسع لـ111 خطا داخليا وخارجيا، وبواقع 1230 واسطة نقل بين ركوب كبيرة ومتوسطة وصغيرة، وشبكة من الطرق الداخلية، وساحات انتظار ومبان إدارية وخدمية، ومبان تجارية، إضافة إلى كراجات سيارات خاصة، ونظام طاقة شمسية.وأشار إلى أن إدارة وتنظيم المركز ستتم بنظام إلكتروني وبتصميم متميز وسيعتبر من أهم المعالم الحضارية في المحافظة.يذكر أن هذا المشروع جاء ضمن اتفاقية تعاون أبرمت في أيلول/ سبتمبر العام الماضي بين هيئة تنظيم النقل البري والقوات المسلحة الأردنية/ صندوق المشاريع التنموية والاستثمارية، بهدف تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وشبكة الخطوط التي يخدمها في محافظة الزرقاء، إضافة إلى المحافظات الأخرى. (بترا)