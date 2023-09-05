الأربعاء 06 أيلول 2023
النسخة المطبوعة

مستثمرو الإسكان في اربد يطالبون بتوحيد مرجعياته

1693909348038
مستثمرو الإسكان في اربد يطالبون بتوحيد مرجعياته
طالب مستثمرون بقطاع الإسكان في محافظة اربد بإخضاعهم لمظلة وزارة الاستثمار كمرجعية موحدة لهم ما يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهلهم وينعكس على نشاطهم الاستثماري.اضافة اعلان
ودعوا في أحاديث لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إلى ربط القضايا الفنية والقانونية المسؤولة عن سلامة البناء بالمكاتب الاستشارية باعتبارها صاحبة الخبرة في هذا الشأن بعد إجازة مخططات البناء وتفاصيله من نقابة المهندسين لضمان تطبيق الكودات الوطنية.
وقال عضو مجلس إدارة جميعة المستثمرين السابق ورئيس فرع الجمعية في إربد سابقا المهندس زيد التميمي إن ارتفاع كلف العمالة ومدخلات البناء أسهم بشكل ملحوظ في ارتفاع أسعار الشقق السكنية، الأمر الذي قلص قدرات الشريحة المستهدفة من ذوي الدخل المتوسط والمحدود على تملك شقة سكنية بمواصفات جيدة وأسعار مقبولة.
وطالب المهندس عبدالله القصيري بمراعاة خصوصية إربد فيما يتعلق بالشوارع والطرق الإفرازية والدخلات باحتساب ارتفاع البناء من منسوب منتصف الطريق أو الشارع أيهما أعلى.
وأكد المهندس سميح العواودة أن ارتفاع كلفة الشقق السكنية أدى إلى ارتفاع أسعارها ما حد كثيرا من قدرات ذوي الدخل المحدود في الحصول على شقة مناسبة وبسعر معقول، مطالبا بمراجعة الأنظمة والقوانين الناظمة لقطاع الإسكان، وحل الإشكالات التي تعترض طريقه بشكل يكفل استمراريته وديمومته بتشغيل الأيدي العاملة ورفد القطاعات الأخرى.
ودعا المهندس إبراهيم الصفدي إلى إعادة الصلاحيات للمجالس البلدية في البلديات المركزية للتيسير والتسهيل على المستثمرين والمواطنين، باعتبار البلديات الأقدر على مواجهة الإشكالات والقضايا المتعلقة بالبناء داخل حدودها التنظيمية، وتسمية رئيس البلدية رئيسا للجنة اللوائية، ومنح تسهيلات للشقق الصغيرة المخصصة لذوي الدخل المحدود في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة فيما يتصل بالإعفاءات من رسوم التسجيل والضرائب وغيرها.
كما دعا المستثمر ماهر بركات إلى السماح لشركات الإسكان بإضافة طابق خامس بدل طابق التسوية ليصار إلى استخدام طابق التسوية كمواقف وتوفير مساحات آمنة للأطفال وتوحيد طابع البناء.
من جهته، أكد رئيس غرفة تجارة إربد محمد الشوحة تراجع مستوى النشاط الاقتصادي لقطاع الإسكان بشكل ملحوظ، وذلك بحسب السجلات التجارية في الغرفة، الأمر الذي انعكس على ضعف الحركة التجارية للمهن المتداخلة مع القطاع والبالغة 40 مهنة.
وأشار إلى جملة من التحديات توجه القطاع، ولاسيما ارتفاع كلف البناء وأسعار الأراضي وزيادة أجور العمالة، داعيا إلى تخفيض الفوائد البنكية على القروض السكنية لذوي الدخل المتوسط والمحدود، ولا سيما المساحات الصغيرة.
WhatsApp Image 2023-08-23 at 3.47.28 PM

تحويلة مؤقتة على أوتوستراد عمان - الزرقاء 23 آب 2023

الزبن توعز بالاهتمام ببرنامج التدخلات العلاجية في مدارس الرصيفة

الزبن توعز بالاهتمام ببرنامج التدخلات العلاجية في مدارس الرصيفة 22 آب 2023

WhatsApp Image 2023-08-17 at 2.35.58 PM

المومني يخصص ساعة اذاعية لطلبة زها الهاشمية 17 آب 2023

0-14

سقوط أعمدة كهرباء وأشجار نتيجة الرياح الشديدة في الرصيفة 14 آب 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
سيارات - (تعبيرية)

السيارات الكهربائية تشكل 47 % من إجمالي التخليص في حرة الزرقاء

04 أيلول 2023
أرز

ضبط 5500 طن أرز غير صالح للاستهلاك في الزرقاء

02 أيلول 2023
1384935803c36564ae4039f964866bd38b6decbc06

الصادرات التجارية للزرقاء 22.7 مليون دينار في آب

02 أيلول 2023
إغلاق محل - (تعبيرية) (1)

الرصيفة: إغلاق أربع منشآت بناء على قانون مراقبة سلوك الأحداث

01 أيلول 2023
إطلاق مبادرة لمدرستي أنتمي في مدارس الرصيفة

إطلاق مبادرة لمدرستي أنتمي في مدارس الرصيفة

28 آب 2023
20155121016RN822

وفاة حدث إثر طعنه بمشاجرة في الزرقاء

25 آب 2023
افكار و مواقف

روزنبرغ إذ يتراجع

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

مخطط الحدود العازلة بين الأردن وإسرائيل

ماهر أبو طير |اليوم

النخبة الليبرالية الأردنية

سائد كراجة |اليوم

رفع أسعار المياه.. حلول سطحية لملفات معقدة

أحمد حمد الحسبان |اليوم
ترجمات
تعبيرية، غولدن كوزموس – (المصدر)

نهاية عصر البشر

ترجمات | منذ6 ساعة
1693829480474593400

فك شيفرة علاقات "الاستعمارية الجديدة": الآثار الجيوسياسية للانقلاب النيجيري‏

ترجمات |04 أيلول 2023
Untitled-1

من قتل يفغيني بريغوزين؟‏

ترجمات |04 أيلول 2023
ليبيا

صعود العلاقات الإسرائيلية الليبية وانهيارها الفوري

ترجمات |04 أيلول 2023
1693735108952623600

مستقبل هيمنة الدولار‏

ترجمات |03 أيلول 2023
1693735056502617700

ملامح دورة انتخابات العام 2024 في إيران

ترجمات |03 أيلول 2023
 