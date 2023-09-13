منحة يابانية لتوفير معدات طبية إلى جمعية جمزو الخيرية في الزرقاء

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وقّع سفير اليابان في الأردن أوكوياما جيرو ، ورئيس جمعية جمزو الخيرية سمير أحمد عبد الجواد، في مقر الجمعية بالزرقاء، عقد منحة مالية يابانية تبلغ حوالي 72 ألف دولار أميركي للجمعية، بحضور مديري صحة المحافظة الدكتور خالد عبد الفتاح وأوقافها الدكتور أحمد الحراحشة، وجمع من أعضاء الجمعية والكادر الطبي والتمريضي للمركز الطبي.وتهدف المنحة إلى توفير معدات وأجهزة طبية في إطار برنامج المنح اليابانية لمشاريع الأمن الإنساني على المستوى الشعبي، من أجل تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة في المركز الصحي في الزرقاء عبر توفير جهاز للموجات فوق الصوتية وجهاز الأشعة البانورامي للأسنان وجهاز استشعار الأشعة السينية للأسنان.وقال السفير أوكوياما عقب توقيع عقد المنحة: "إننا نؤمن إيمانا راسخاً بأهمية تحسين خدمات الرعاية الصحية في الأردن، خاصة في ظل التدفق الكبير للاجئين وارتفاع معدلات البطالة، وبسبب تأثير جائحة كورونا خلال السنوات الماضية"، مشيراً إلى أن توفير عيادة طبية قليلة التكلفة أمر ضروري للمجتمعات المحلية.وقال "إننا نمضي قدماً في هذه الشراكة، وأنا على ثقة تامة بأن جمعية جمزو الخيرية ستستخدم المنحة بشكل مسؤول، مع إعطاء الأولوية لاحتياجات الأشخاص الأكثر ضعفاً وتهميشاً، مبيناً أن انتقاء الجمعية جاء في إطار المسؤولية المجتمعية التي تضطلع بها الجمعية التي أخذت على عاتقها تقديم المساعدة للمستضعفين والأسر المحتاجة واللاجئين؛ إذ إن العمل الجماعي يسهم بإحداث تأثير إيجابي على المجتمع".واشار السفير الياباني إلى أن هذه المنحة تأتي في إطار المنح اليابانية لمشاريع الأمن الإنساني على المستوى الشعبي، حيث قدمت اليابان أكثر من 10 ملايين دولار أميركي لـ158مشروعاً للمنظمات غير الحكومية والمدارس والمستشفيات والبلديات في الأردن، منذ عام 1993.من جهته، قال رئيس الجمعية، إن الجمعية التي تأسست عام 1986، تقدم خدمات طبية وتعليمية ومساعدات نقدية للمحتاجين في المجتمع الأردني وللاجئين؛ إذ قامت بافتتاح مركز طبي عام 1990 في الزرقاء، ومنذ ذلك الحين، تقدم الجمعية خدمات طبية للأشخاص المستضعفين، بأسعار رمزية وأحياناً مجاناً، مشيراً إلى أن توفير المعدات الطبية الجديدة التي قدمتها المنحة اليابانية، ستمكن المركز الطبي من توفير خدمات طبية وعلاجية أكثر دقةً، وتسهم بتحسين الوصول إلى الخدمات الطبية للأشخاص المستضعفين في الزرقاء.