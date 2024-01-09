وفاة شخص إثر سقوطه داخل حفرة عميقة في الزرقاء

وبين مدير دفاع مدني الزرقاء العقيد محمد خريسات في حديثه لإذاعة الأمن العام أنه ومنذ تلقي بلاغ من ذوي الشخص الثلاثيني -رحمه الله- الذي سقط داخل الحفرة هرعت فرق الإسعاف والإنقاذ إلى الموقع واستخدمت أحدث المعدات التي تتناسب مع هكذا حوادث.
وأضاف أنه وبسبب عمق وضيق الحفرة تم استدعاء فريق البحث والإنقاذ الدولي للتعامل مع الحادثة، والذي وصل إلى الموقع بشكل فوري، وقام بالوصول الشخص داخل الحفرة باستخدام اسطوانات الأوكسجين الخاصة إلا أن الشخص كان قد فارق الحياة.
وعلى إثر ذلك، تم الاستعانة بآليات حفر ثقيلة والنزول بمحاذاة الجثة من مكان قريب بعد أن تم تأمينها خوفاً من سقوط الأنقاذ والأتربة على الشخص المتوفى، وبعد مرور 24 ساعة تمكن فريق البحث والإنقاذ من إخلاء الجثة إلى الطب الشرعي ليصار إلى استكمال الإجراءات.
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