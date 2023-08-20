الأحد 20 آب 2023
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"آثار اليرموك" تباشر أعمال التنقيب والحفريات في موقع تل العصارة

اليرموك
جامعة اليرموك

باشرت كلية الآثار والأنثروبولوجيا في جامعة اليرموك، وضمن مساقاتها الدراسية، أعمال التنقيب والحفريات الأثرية في موقع تل العصارة الأثري.
وتهدف أعمال التنقيب هذه إلى تدريب طلبة أقسام الآثار والأنثروبولوجيا وصيانة المصادر التراثية وإدارتها، على طرق الحفر والتوثيق، وأعمال الصيانة والترميم، وكتابة التقارير اليومية والأسبوعية والنهائية، إضافة الى المساهمة في الكشف عن المزيد من البقايا الأثرية في الموقع ودراستها تاريخيا.اضافة اعلان
وأشار كل من  الدكتور ماهر طربوش و الدكتور حسين الصبابحة، اللذان يتولان الإشراف على هذه المساقات،  إلى أن هذه الحفريات والتنقيبات الأثرية، يقوم على تنفيذها فريق مختص من الكلية بهدف تدريب الطلبة على أعمال التوثيق الأثري، وتوعية السكان المحليين بأهمية الموقع من الناحية التاريخية والأثرية  والسياحية، بهدف الوصول إلى نوع من التأهيل للمنطقة المختارة بحيث تكون جاهزة لاستقبال السياح والزوار مستقبلا.
وأضاف طربوش أن تل العصارة يقع على بعد 15 كم جنوب مدينة إربد، وبارتفاع حوالي 940 م عن سطح البحر، مبنيا أن الدراسات واللقى الأثرية الموجودة حاليا في الموقع  تشير إلى وجود استيطان كثيف للمنطقة ابتداء من العصور البرونزية  والعصر الحديدي  والفترات الكلاسيكية .
 وأوضح أن من أهم البقايا الأثرية الموجودة لغاية الآن، هي المقابر المحيطة بالتل والتي ترجع الى العصر البرونزي، إضافة إلى أسوار المدينة الخارجية وبقايا لبعض المباني السكنية، متوقعا الكشف عن المزيد من المنشآت المعمارية على سفح التل الأثري خلال هذه الأعمال.
وأكد طربوش والصبابحة أن هذه الأعمال والحفريات الأثرية التي تنفذها كلية الآثار والأنثروبولوجيا، إنما هي تأكيد لدور ورسالة جامعة اليرموك الوطنية في حماية وحفظ التاريخ الأثري والاهتمام به واخضاعه للبحث والدراسة العلمية الرصينة.
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