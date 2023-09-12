آمال بلدية إربد بـ"المزرعة الشمسية" و"السوق المركزي" تتبدد

أحمد التميمي

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انتهت آمال بلدية إربد الكبرى، في إقامة مشروع مزرعة شمسية تحد من كلف الطاقة التي تستنزف نحو 4 ملايين دينار سنويا من موازنتها، إلى الإخفاق، حسب ما أعلن رئيس البلدية المهندس نبيل الكوفحي.وكانت آمال البلدية تتجه إلى إقامة تلك المزرعة على أرض تملكها في محافظة المفرق، سعيا لتخفيض كلف الطاقة على نحو كبير، إلا أن ما أسماه الكوفحي بـ"الإجراءات البيروقراطية" حالت دون المضي في المشروع."حديث الإخفاق" لم يقتصر على المزرعة، إذ أعلن الكوفحي أيضا خلال مؤتمر صحفي عقده أمس الثلاثاء، عن فشل إقامة سوق الخضار والفواكه المركزي بعد رفض الدول المانحة تقديم منحة بقيمة 10 ملايين وقرض بقيمة 30 مليونا لإنشاء السوق.وبحسب الكوفحي، فإن "الجهة الممولة ترفض أن تكون إدارة المشروع بين بلديتين"، مشددا في الوقت ذاته على أن البلدية "لن تغامر في هذا المشروع أيضا في ظل وجود السوق في أراضي بلدية بني عبيد".وتبلغ موازنة البلدية للعام الحالي نحو 50 مليونا و500 ألف دينار، فيما بلغ حجم المديونية حوالي 55 مليون دينار.من جهة أخرى، أعلن الكوفحي، عن الانتهاء من صيانة أغلب البؤر الساخنة التي تم رصدها خلال فصل الشتاء الماضي، وكانت مركزا لتجمع المياه وارتفاع منسوبها من خلال مشاريع تصريف مياه الأمطار بقيمة مليون دينار.وقال، إنه تم إنجاز ما يزيد على 90 % من معالجة المشاكل المتعلقة بتجمع المياه في الشوارع وبين الأحياء السكنية، والتي كانت تشكل خطورة على المواطنين ومرتادي الشوارع، مثلما أنهت معالجة كافة الحفر المنتشرة في شوارع إربد.وأشار إلى أنه تم صيانة أكثر من 3500 منهل لتصريف مياه الأمطار ورفع منسوبها بكلفة زادت على ربع مليون دينار، إضافة إلى وجود عطاء جديد لرفع المناهل بقيمة 50 ألف دينار.وردا على سؤال حول مشروع النقل الحضري في إربد، أكد الكوفحي أنه سيتم تشغيل المشروع قريبا بعد أن قامت الحكومة بتمويل المشروع وشراء ما يقارب 40 حافلة متوسطة وكهربائية، لافتا إلى أنه سيتم تأمين مواقف لتلك الباصات على حساب البلدية.وأعلن الكوفحي كذلك، عن إزالة ما يقارب 500 مطب عشوائي في شوارع إربد وضعت بسبب الضغوط الاجتماعية على البلدية وكانت تشكل مصدر إزعاج للسائقين، مؤكدا أن البلدية قامت بعمل مطبات هندسية إلا أن التوسع بتلك المطبات مكلف، حيث أن كلفة إنشائه تبلغ نحو 5 آلاف دينار.وأشار إلى أن إجمالي تحصيل دائرة ضريبة الأبنية والأراضي منذ بداية العام بلغ 10 ملايين دينار، فيما بلغت قيمة المسقفات منها 6 ملايين ونصف مليون دينار.وقال إن إيرادات السوق المركزي بلغت منذ بداية العام حوالي 1.3 مليون دينار، وبزيادة على نفس الفترة من العام السابق بقيمة 77 ألف دينار، فيما بلغت قيمة تحصيلات رخص المهن المجددة المسددة قرابة 2.4 مليون دينار.ووفق الكوفحي، فقد تم استيفاء عوائد تنظيم بقيمة 118 ألف دينار وثمن فضلات بقيمة 175 ألف دينار.وبشأن مشروع وادي السريج، أكد الكوفحي أنه تم الانتهاء منه كاملا، وشمل فتح الطريق على مسربين وتعبيدها وإنشاء خطوط لتصريف مياه الأمطار وجزيرة وسطية وحلول مرورية، والانتهاء كذلك من شارع جرن الغزال كاملاً واستحداث شارع "رمبة" غرب إربد مول يربط بين شارعي الرازي وزكي التل/ منطقة الرابية، وإعادة إنشاء لطريق المزارع شملت أعمال تعبيد وتوسعة للطريق وإنشاء جزيرة وسطية وإنارة.ولفت إلى أنه تم تنفيذ عطاءات تعبيد وصيانة للشوارع بقيمة 3 ملايين دينار جزء منها منحة من البنك الدولي بقيمة 1 مليون و900 ألف دينار، وإحالة عطاء تعبيد طرق مختلفة داخل مدينة إربد بقيمة مليون دينار وستتم المباشرة به قريباً.وأكد الكوفحي، أنه تم إنجاز أعمال بنى تحتية من خلال دائرة التنفيذ والصيانة بحوالي 2.5 مليون دينار، إضافة إلى أنه تم الانتهاء من تعبيد شوارع رئيسة وحيوية داخل المدينة وأعمال تعبيد بمادة "السيل كوت" بحوالي 75 ألف دينار مع وجود عطاء جديد بقيمة نصف مليون دينار وأعمال فتح شوارع ترابية وصخرية وتوريد مادة "بيس كورس" لحوالي مليون متر مربع.وبين أنه "لأول مرة بتاريخ البلدية، تم إلزام شركات المقاولات العاملة في تنفيذ شبكات المياه بتعبيد بعض الشوارع كاملة وليس مناطق الحفر فقط، خصوصا في الشوارع الرئيسة والمهمة وبكلفة تقديرية تزيد على مليون ونصف مليون دينار".وفيما يتعلق بالاستثمار، أشار إلى أنه تم البدء بمشروع سوق الخضار الجديد وسط البلد "حسبة الجورة" وتضمنت إزالة السوق القديم والانتهاء من مرحلة رفع الأنقاض والطمم والبدء بمرحلة الحفر خلال فترة قصيرة.كما أشار الكوفحي إلى أنه تم تشغيل "هنجر" سوق الخضار في مجمع الأغوار القديم بكلفة تقدر بـ77 ألف دينار ويتسع لــ 64 بسطة، وتم إشغال ثلث المشروع لغاية تاريخه وتجهيز الشروط المرجعية الكاملة لإنشاء منطقة رياضية متكاملة في منطقة الملعب البلدي وطرحه للاستثمار مع القطاع الخاص، شريطة أن يتضمن المشروع إنشاء ملعب لكرة القدم.ولفت إلى أنه تم البدء بدراسة إنشاء مشروع سوق الجمعة الشعبي الجديد، بانتظار الحصول على الموافقات اللازمة والتمويل وتجهيز الشروط المرجعية لعطاء المواقف مدفوعة الأجر "الأوتوبارك" وبخصائص جديدة ومختلفة عن السابق ودون تدخل العنصر البشري به.وفيما يتعلق بالبيئة، أشار إلى تصنيع حاويات نفايات سعة 1100 لتر منذ استلام المجلس البلدي الحالي أعماله بواقع 1120 حاوية وطرح عطاء لـ1500 حاوية جديدة، تم توريدها بقيمة 400 ألف دينار وتعيين 100 عامل وطن.وتطرق الكوفحي إلى وجود خطة متكاملة لتعزيز وتحديث أسطول النظافة بحيث يتم توجيه قيمة الجائزة التي حصلت عليها البلدية البالغة 400 ألف دينار لتحديث الآليات العاملة في مجال النظافة وطرحت عطاءات بذلك، إضافة إلى تشغيل محطة الفرز والسماد والتوعية البيئية وجمع المواد مفرزة من المصدر.وحول قطاع الطاقة، أشار إلى أنه تم تركيب 43 ألف وحدة إنارة موفرة للطاقة LED منذ بدء المشروع وقامت البلدية منذ بدء العام الماضي باستبدال 13 ألف وحدة إنارة موفرة للطاقة بانتظار استكمالها جميعها مما سيوفر في فاتورة الطاقة حوالي مليوني دينار.وقال إنه تم الانتهاء من دراسة مشروع "مبنى متعدد الاستعمالات موفر للطاقة ومشروع البناء الأخضر وسيتم طرح العطاء الخاص به قريباً، إضافة إلى مشروع تحويل النفايات إلى طاقة إيجابية بالشراكة مع GIZ والانتهاء من مشروع الخلايا الشمسية لمبنى البلدية الرئيسي وتحويله لمبنى أخضر.وفيما يتعلق بقطاع التحول الرقمي، أشار الكوفحي إلى أنه تم إطلاق 19 خدمة إلكترونية من أصل 44 ضمن مشروع وزارة الإدارة المحلية ووزارة الاقتصاد الرقمي واستحداث نظام مراقبة الدوام من خلال البصمة في معظم مباني البلدية والمناطق التابعة لها.وأضاف، أنه "تم تفعيل نظام التتبع الإلكتروني وهو ما ساهم في توفير 156 ألف لتر ديزل من الكمية المستهلكة للنصف الأول من العام وتفعل برنامج الصيانة الدورية للآليات وتفعيل نظام المساءلة للسائقين لتحديد أسباب الأعطال التي تصيب الآليات".وأشار إلى أنه "تم توسيع دائرة الموردين لقطع الغيار ومصادر الشراء مما أدى لوفر مالي يقدر بـ250 ألف دينار، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وكذلك وفر بنسبة 24 % من كلفة الزيوت والإصلاح للنصف الأول من العام".وبشأن الحدائق، أشار الكوفحي إلى أنه "تم إعادة إنشاء وصيانة كاملة لحديقة الزهراء، وإعادة إنشاء وصيانة لحديقة الأشرفية (مشروع تنمية الطفولة المبكرة)، وإنشاء أول مساحة خضراء على قطعة أرض بمساحة 16 دونما وزراعتها بأشجار جديدة تمتاز بجماليتها وسرعة نموها (بالونيا) وزراعة 15 ألف شتلة في الشوارع الرئيسة والمؤسسات المختلفة، وسيتم البدء بإنشاء حديقتين جديدتين".