أبناء المخيمات بإربد: "طوفان الأقصى" بعثت الأمل بإمكانية العودة

أحمد التميمي

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مع ما حققته المقاومة الفلسطينية من انتصارات فاقت كل التوقعات منذ أن نفذت عملية "طوفان الأقصى" ورغم ما يشهده قطاع غزة من استمرار العدوان الوحشي، تتزايد آمال الستيني محمد النجار من مخيم إربد للاجئين كغيره من أبناء المخيم، بالعودة إلى أرضه وأرض آبائه، بعد أن أثبتت المقاومة بأن العودة ممكنة بل ربما تكون قريبة.النجار وسط آمال تجددت بالعودة بعد أن كانت قد ضعفت مع مرور السنين، يقول "بت أرى يوم العودة قريبا إن لم أشهده فسيشهده أبناؤنا".ويحرص النجار على المشاركة في كل مسيرة أو وقفة تضامنية او فعالية تضامنية تشهدها مدينة إربد، مؤكدا أن التضامن والدعم هو أقل ما يمكن أن نقدمه للأهل في فلسطين لمواجهة العدو الغاشم والتصدي له ولمخططاته الصهيونية التي باتت مكشوفة.ومخيم إربد المعروف بـ "مخيم العودة"، واحد من المخيمات الأربعة التي تأسست في الأردن، من أجل اللاجئين الذين هجروا من فلسطين نتيجة الحرب العربية الصهيونية عام 1948.وتأسس المخيم في عام 1951، بالقرب من مدينة إربد، ويسكن فيه ما يقارب 35 الف لاجئ.النجار واحد من آلاف المواطنين في مخيم إربد الذين يشاركون في المسيرات تأكيدا على الدعم والتضامن لما تقوم بها المقاومة الفلسطينية "حماس" ضد قوات الاحتلال الصهيوني، والتي بعثت فيهم الآمال مجددا بالعودة لبلداتهم وقراهم بعد أن باتت واقعية وممكنة وربما وشيكة.يقول النجار إن هذا الوقفات والمسيرات التي تنطلق بشكل يومي من مخيمات إربد تأتي في ظل عدم قدرتهم على فعل أي شيء على أرض الواقع تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من إبادة جماعية.وأشار إلى أن المقاومة في معركة "طوفان الأقصى" حققت نصرا عظيما وهزمت قوات الاحتلال وقتلت جنوده وأسرت بعضهم، لافتا إلى أنه فقد الاتصال مع أقربائه في قطاع غزة بعد قيام الاحتلال بقطع شبكة الاتصالات عن القطاع، مؤكدا أن أبناء المخيمات يدعمون المقاومة بكل ما أمكنهم لحين تحقيق النصر.قناعات النجار بالعودة لفلسطين ثابتة، كما يقينه التام بأن الصهاينة المحتلين سيخرجون يوما لا محال، وسيعود أولادنا يوما إليها مهما طال الوقت أو قل، مشيرا إلى أن العودة باتت ممكنة وواقعية في ظل ما تحققه المقاومة الفلسطينية من إنجازات على أرض الواقع والحاق هزائم في جيش الاحتلال.وأشار إلى أن حلم العودة لكبار السن ربما تضاءل مع مرور السنين، لكن تحقيقه سيكون قريبا للاجئين الذين ولدوا خارج فلسطين المحتلة، مبينا أن أبناءهم وبالرغم مما يتمتعون به من حقوق كاملة، إلا أن حلم العودة إلى الديار يراودهم يوميا في ظل مشاهدتهم ما يدور في فلسطين وقتل أقربائهم من قبل قوات الاحتلال بدم باردة.ويأمل مختار مخيم إربد إبراهيم أحمد الدوايمة بالعودة إلى فلسطين المحتلة بعد عشرات السنوات من اللجوء، مبينا أن أبناء المخيم كبيرهم وصغيرهم يتابعون بمرارة ما يحدث في قطاع غزة واستشهاد الآلاف من المواطنين جراء قصف الاحتلال الصهيوني على غزة، مؤكدا أن تحرير فلسطين المحتلة لن يتحقق إلا بالمقاومة التي تصنع إنجازات على أرض الواقع.وأضاف أن أهالي الضفة الغربية وقطاع غزة لن يقبلوا بمخططات التهجير الصهيونية، كما حدث في عامي 1948 و 1967، مؤكدا أن المقاومة ستبقى تقاوم الاحتلال لحين تحقيق النصر أو الشهادة، قائلا إنه ورغم الأعداد الكبيرة للشهداء والألم الذي يعتصر القلوب، إلا أن تحرير الوطن من الاحتلال يحتاج إلى التضحية.وأكد الدوايمة أن عيون أبناء المخيمات على الأقصى وأن يتحقق النصر قريبا، مثمنا ما يبذله جلالة الملك عبدالله من جهود كبيرة في وقف العدوان على قطاع غزة وإدخال المساعدات التي قدمت لإغاثة الشعب الفلسطيني ومواقفه المشرفة في حماية المقدسات الإسلامية طيلة السنوات الماضية.وقال العشريني محمد سلامة إن ما تقوم به قوات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني يزيدهم تعلقا بحق العودة، مؤكدا أن الأجداد والأباء دائما ما كانوا يقولون "إن إقامته في مخيمات اللجوء في إربد هي مؤقتة بانتظار تحرير فلسطين من قبل الاحتلال وبالتالي فإن على الدول العربية دعم المقاومة من أجل تحقيق مزيد من الإنجازات ودحر الاحتلال".وأشار إلى أنه ومن باب التضامن مع الأهل في فلسطين ودعما للمقاومة فإنه يقوم بجمع عشرات الشبان من المخيم للذهاب في المسيرات والوقفات التي تقام بشكل شبه يومي في إربد بدلا من الجلوس أمام التلفاز ومتابعة ما يجري، مؤكدا أن المقاومة سوف تنتصر وحلم العودة بات قريبا.وقال أحمد دراوشة من مخيم الشهيد عزمي المفتي بإربد إن المفاوضات التي كانت تتم في سنوات سابقة والحديث عن حق العودة والتعويض تبددت في ظل زيادة أعداد مستوطنات الاحتلال وتمددها وتهديد المقدسات، مؤكدا أن الأرض التي تم احتلالها بالسلاح من قبل قوات الاحتلال لن تحرر إلا بالسلاح والقوة.وأشار إلى أن الاحتلال كان يراهن مع مرور السنين على نسيان اللاجئين المهجرين الى الأردن لقضيتهم، إلا أنه ومع كل إنجاز تحققه المقاومة على أرض فلسطين يبعثوا الأمل بقرب العودة إلى فلسطين المحتلة، مؤكدا أن الأجداد والآباء كانوا يستذكرون كيف هجروا من أراضيهم ومنازلهم بسبب الاحتلال.وأكد أن الشعب الأردني والفلسطيني هو شعب واحد وبالتالي فإن المسيرات والوقفات التضامنية التي تنطلق من مختلف المناطق في إربد ما هي إلا دليل على وحدة الشعبين وتضامنهما مع الأهل بقطاع غزة الذي يتعرض إلى إبادة شاملة من قبل قوات الاحتلال، مطالبا الدول العربية والمجتمع الدولي بوقف العدوان الوحشي على القطاع.ومخيم الشهيد عزمي المفتي عرف سابقا باسم "مخيم الحصن" هو مخيم للاجئين الفلسطينيين أنشئ ضمن مجموعة أخرى من المخيمات إثر حرب 1967 لإيواء من قدممن الضفة الغربية وقطاع غزة.وأنجز العمل فيه عام 1968، وأطلق عليه هذا الاسم تبعا للدبلوماسي الأردني عزمي المفتي وهو من أصول شركسية واغتيل في رومانيا بأوروبا عام 1984 وهو ابن سعيد المفتي رئيس وزراء الأردن السابق.المخيم يقع في محافظة إربد وعدد سكانه 40,000 نسمة تقريبا، وما يزال لسكانه الأمل في العودة إلى فلسطين حيث ما زالوا يحتفظون بأوراقهم الثبوتية ومفاتيح بيوتهم.ويبعد المخيم 10 كلم جنوب مدينة إربد و 70 كلم شمال العاصمة عمان وقد أقيم على 764 دونما، وهو مقسم إلى أربع حارات أو بلوكات تتخللهاالشوارع الرئيسية.