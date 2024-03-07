الخميس 07 آذار 2024
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أبو السمن يدعو إلى تصويب الاختلالات بمشروع مستشفى الأميرة بسمة

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جانب من زيارة وزير الاشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن

أكد وزير الاشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن ضرورة تجاوز كافة العقبات أمام إنجاز مشروع المبنى الجديد لمستشفى الأميرة بسمة بمحافظة إربد. 

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وأكد أبو السمن خلال جولة تفقدية للمشروع، اليوم الخميس، أهمية تفعيل البنود العقدية في مواجهة أي تقصير أو تقاعس أو إخلال بالمدد الزمنية أو بالمواصفات الفنية، داعيا الى تصويب الاختلالات بمشروع مستشفى الاميرة بسمة بأسرع وقت ممكن.


وأبدى أبو السمن انزعاجه من آداء مقاول المشروع والشركة الاستشارية المشرفة على التنفيذ موجها المعنيين في الوزارة لدراسة الخيارات العقدية والقانونية لمواجهة التقصير من الجهتين.

 

وقال، إن الوزارة تولي أهمية كبرى لتنفيذ المشاريع الطبية وتتخذ العديد من الإجراءات لضمان أن تكون وفق أعلى المعايير الهندسية العالمية. 

 

وبلغت نسبة الانجاز بمشروع مستشفى الأميرة بسمة الجديد نحو 80.5 بالمئة ومن المفترض انهاء العمل وتسليمه الى وزارة الصحة نهاية حزيران المقبل. وتبلغ كلفة المشروع نحو 110 مليون دولار أمريكي وهو ممول جزئيا بمنحة من الصندوق السعودي للتنمية بقيمة 70 مليون دولار فيما تم تغطية بقية المبلغ من خزينة الدولة. فيما بلغت مساحة المشروع الإجمالية 85 ألف متر مربع ويتكون من 9 طوابق منها 3 طوابق تسوية للخدمات الطبية والمساندة وطابق أرضي يحتوي على قسم الأشعة والصيدلية الرئيسة، والأول خاص بغرف العمليات وغرف العناية الحثيثة والمتوسطة وطابق الخدمات و3 طوابق عليا للعناية بالمرضى، وتبلغ طاقته الاستيعابية 566 سريرا منها 60 سريرا للعناية الحثيثة.

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