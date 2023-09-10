أشغال اربد تهيئ طرقها بما يتواءم مع قانون السير الجديد

اضافة اعلان

أنجزت مديرية أشغال محافظة اربد، جميع الإجراءات المتعلقة بصيانة وتأثيث الطرق التابعة لها ضمن المحافظة، بما يتواءم مع قانون السير الجديد وتعليماته والذي يدخل حيز التنفيذ بعد غد الثلاثاء.وقال مدير المديرية المهندس معن الربضي، إنه تم الانتهاء من صيانة وتأهيل 20 كيلو مترا من طريق (اربد – جرش)، بالإضافة إلى تعزيز الإشارات الإلزامية والتحذيرية واللوحات الإرشادية.وأشار إلى أنه تم كذلك وضع الشواخص المتعلقة بتحديد السرعات بشكل واضح، وإجراء عملية الدهان للعواكس المرورية ووضع المزيد من الحواجز المعدنية والحواجز الخرسانية على الطرقات وإنشاء جسور مشاة في المناطق التي تشهد كثافة مرورية للمركبات والمشاة.وأوضح أنه تم تحديد ممرات المشاة وتخطيطيها بشكل واضح، داعيا المشاة إلى الالتزام بهذه الممرات عند عبور الشوارع، حفاظا على حياتهم والتزاما بتعليمات قانون السير الجديد، مؤكدا انه تم دراسة أماكن تواجد هذه الممرات ونقاط العبور، بشكل يخدم سلامة المشاة من جهة ويسهم بانسيابية حركة المرور.– (بترا)