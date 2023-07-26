أعطال شبكات المياه صيفا.. تضاعف معاناة سكان بالأغوار

علا عبد اللطيف

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تسبب قدم واهتراء شبكات المياه والخطوط المزودة في منطقتي المشارع ووادي الريان بالغور الشمالي، بعدم وصول المياه الى منازل السكان الذين يعيشون معاناة نقص المياه وارتفاع درجات الحرارة.وأشار سكان من منطقة المشارع إلى أن تسرب المياه من الشبكات حرمهم من وصلها الى منازلهم، موضحين أن المشكلة تضاعفت خلال هذا الشهر مع ما تشهده الأجواء من ارتفاع كبير بدرجات الحرارة.وقالوا إنه في الوقت الذي تحرم فيه منازل السكان من المياه، ترتوي شوارع المنطقة بكميات كبيرة، في مشهد يثير استياء السكان، الذين لم يجدوا حلا سوى تقديم الشكاوى واللجوء الى شراء صهاريج المياه الخاصة بأثمان مرتفعة.ويطالب محمد الرياحنة من سكان المشارع بضرورة العمل على إصلاح الشبكات، لضمان وصول المياه لمنازل المواطنين، مؤكدا أن مشكلة اهتراء وتسرب المياه من الشبكات تحرم عشرات المنازل من كمية المياه المطلوبة.وأشار الرياحنة، إلى أنه وفي حال وصول المياه فإنها لا تصل بالشكل المطلوب، ويصبح موضوع تأمين الكمية المطلوبة لكل منزل في ظل ارتفاع درجات الحرارة أمرا مرهقا نفسيا وجسديا وماديا.وأكد حسن الخشان، أن تكسر خطوط وتسرب المياه يحدث عادة في الشوارع الرئيسة، والتي تشهد بين الحين والآخر أعمال حفريات مختلفة، ناهيك عن الفيضانات التي تتعرض لها الشوارع بالمنطقة، وتعمل على تآكل الشوارع وإهتراء الأنابيب.ويطالب أهالي المنطقة بإعادة تأهيل شبكة المياه واستبدالها، كونها لم تعد صالحة للاستخدام من النواحي الفنية، وللحد من التلوث الناتج عن الصدأ الموجود بأنابيب الشبكة، وتسرب الملوثات إلى داخلها. واعتبروا أن استمرار الاعتماد على هذه الشبكة المهترئة سيزيد من معاناة السكان، وربما تصل الأمور إلى عدم وصول المياه بشكل كامل لمنازل السكان.وقالوا إن عمليات الصيانة المستمرة التي تقوم بها فرق إدارة المياه في الشوارع لم تعد مجدية بسبب قدم وتآكل الشبكة، ما يتطلب العمل على تركيب شبكة مياه جديدة في المنطقة، لافتين أن جزءا كبيرا من الهدر المائي ناتج عن تلف وتكسر الخطوط القديمة وتسرب المياه. وأشاروا إلى حدوث حالات هدر كبيرة من المياه التي تنساب في الطرقات بسبب تكسر بعض الخطوط.وقال محمد القويسم من سكان منطقة وادي الريان إن نقص المياه وعدم وصولها الى منازل السكان بالشكل المطلوب، بات تحديا يوميا وهما يعيشه سكان المنطقة، الذين لا يمتلكون القدرة على شراء المياه من الصهاريج الخاصة، لا سيما وأن منطقة الأغوار تتميز بارتفاع كبير في درجات الحرارة، وهو ما يضاعف الطلب على المياه، قائلا "كيف تصبح حياة سكان يعيشون بدرجات حرارة مرتفعة من دون مياه".ولفت إلى أن استمرار المشكلة ستدفع بالبعض وخاصة ممن لا يقدرون على شراء صهاريج المياه الى تأمينها بطرق غير مشروعة، معرضين أنفسهم للمسائلة القانونية والتي من الممكن أن تصل بهم إلى حد السجن.بدوره، قال الناطق الإعلامي لشركة مياه اليرموك الجهة المسؤولة عن تزويد اللواء بالمياه معتز عبيدات، إن الشركة تحرص كل الحرص على إيصال المياه للمواطنين، ويتم متابعة جميع الشكاوى والملاحظة التي ترد الشركة اولا بأول.ولفت الى عمليات متابعة وإصلاح تنفذها الشركة لخطوط المياه في منطقتي المشارع ووادي الريان، مشيرا الى ما تبذله كوادر قسم الصيانة في هذا الخصوص من أجل ضمان وصول المياه إلى منازل المشتركين.من جانبه، أكد مدير مياه الشونة الشمالية المهندس مروان العياصرة أنه ومنذ التبليغ عن وجود مشكلة فنية بخطوط المياه بمنطقتي المشارع ووادي الريان، تم على الفور تحريك فرق صيانة لمتابعة المشكلة وتم حلها.وأكد أن سبب العطل في بعض الخطوط ينتج عن قدم بعضها، وتعرضها للأجواء المختلفة من ارتفاع بدرجات الحرارة أو الأمطار وموجات البرد، كما أن العبث قد يكون السبب في إحداث عطل بالخطوط.