أكاديميون أردنيون: الاحتلال يسعى لتدمير الهوية الثقافية الفلسطينية

أحمد التميمي

اضافة اعلان

أكدت ندوة عقدت في جامعة اليرموك، أن الاحتلال الإسرائيلي يسعى إلى طمس الهوية الثقافية الفلسطينية، وذلك من خلال استهداف المواقع الأثرية والتراثية والمباني الدينية والثقافية في قطاع غزة.وقال القائم بأعمال رئيس جامعة اليرموك الدكتور موسى ربابعة، إن استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، هو سعي الاحتلال بكل ما أوتي من قوة إلى تدمير غزة، مؤكدا أن تدمير الإرث الثقافي المادي وغير المادي المستمر في غزة ليس محض الصدفة، وإنما هو مقصود ومتعمد.وأضاف ربابعة أن العدوان الإسرائيلي يطال الكنائس والمساجد ودور العبادة، مما يكشف عن وجه آخر للعدوان الأثيم على غزة، وهو محاولة طمس الهوية الثقافية بأشكالها المختلفة.بدوره، قال عميد كلية الآثار والأنثروبولوجيا في جامعة اليرموك الدكتور مصطفى النداف، إن الاحتلال الإسرائيلي قد شن عدوانه على قطاع غزة مرات عديدة، الأمر الذي أدى إلى إلحاق أضرارًا واسعة في كافة مناحي الحياة الفلسطينية في غزة، الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية.وأوضح النداف أن التأثير الأوسع كان على التراث العمراني المتمثل بالمواقع والمباني الأثرية، حيث تعرضت العديد من المواقع الأثرية في قطاع غزة للتدمير جراء القصف المستمر، مثل كنيسة القديس برفيريوس التي يعتقد أنها ثالث أقدم كنيسة في العالم، وجامع ابن عثمان، والجامع الكبير في غزة، بالإضافة إلى الكثير من المنشآت الأثرية الأخرى.وأشار النداف إلى أن التراث الثقافي غير المادي مثل العادات والتقاليد والأطعمة والأزياء، لم تسلم كذلك من الاعتداء والعبث الإسرائيلي، حيث نسبوا الكثير منه لأنفسهم.وأكد النداف أن الاحتلال الإسرائيلي يدرك أن تاريخه وتراثه في فلسطين مفتعل ومبني على أساطير لا يقبلها عقل سليم، وأن صراعه مع العرب ليس صراع حدود أو أرض فقط، وإنما هو صراع هوية، لذا عمدوا إلى تدمير كل ما يمت بالهوية الفلسطينية بصلة.وخلصت الندوة إلى ضرورة العمل على حماية التراث الثقافي الفلسطيني، ومواجهة الاعتداءات الإسرائيلية عليه، من خلال التوعية المجتمعية بأهمية التراث الثقافي، وتعزيز العمل القانوني الدولي لحماية الممتلكات الثقافية.