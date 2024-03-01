الجمعة 01 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

أنشطة توعوية وتثقيفية بمراكز شبابية في إربد

حي الجامعة في مدينة اربد-(بترا)
حي الجامعة في مدينة اربد-(بترا)
إربد- نفذت مراكز شبابية في محافظة إربد، أنشطة وورشات متنوعة بمشاركة شبابية من أعضائها، بهدف توعية وتثقيف المشاركين، بقضايا ذات أبعاد حقوقية واجتماعية، وأخرى تكنولوجية معاصرة.   اضافة اعلان
ونظم مركز شباب لواء الوسطية محاضرة بعنوان "دور الشباب في المحافظة على الممتلكات العامة"، بمشاركة 23 شابا من أعضاء المركز، قدمها الناشط وصفي فوزي العزام.
‏وتحدث العزام، عن أهمية الدور المناط بالمواطن في الحفاظ على الممتلكات العامة، مشيرا إلى أن التعدي عليها أمر لا تقبل به الشرائع السماوية والأعراف الأخلاقية.
وأشار إلى دور التوعية الشبابية من خلال الدورات وورش العمل والندوات بالآثار السلبية للتعدي على الممتلكات العامة بكافة صورها، والمحافظة على المسيرة التنموية التي يشهدها الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني.
ونفذ مركز شابات دير أبي سعيد النموذجي، بالتعاون مع المنظمة الطبية الدولية، ورشة حول العنف وآثاره على الفرد والمجتمع، بمشاركة 20 فتاة وسيدة من المجتمع المحلي.
وعرض المحاضر مراد أبو جميل لمفهوم العنف وأنواعه، ومنها العنف اللفظي والجسدي الذي يتركز على فئة الأطفال والمرأة، والذي ينعكس سلبا على سلوكيات الأشخاص المعنفين، إلى جانب الأذى النفسي الذي قد يقود إلى أفعال خارجة عن القيم المجتمعية.
وأكد أهمية تعزيز دور الأسرة والمدرسة في إرساء مجموعة من المفاهيم الإيجابية، ومنها الدينية والتربوية السليمة، والتي تؤثر إيجابيا في سلوك الأفراد، مشيرا إلى أهم الوسائل الإيجابية التي تحد من العنف ودور التوعية المجتمعية بهذا المجال.
وأقيمت بمركز شباب وشابات كفر الماء المدمج ورشة تثقيفية بمشاركة 20 شابة، تحدث خلالها المهندس بلال الدومي عن مفهوم الروبوت التعليمي وأنواعه وأهميته وآليات استخدامه في التدريب والتعليم.
وضمن محور الشباب والمشاركة والقيادة الفاعلة، نفذ مركز شباب وشابات غرب إربد برنامجا إرشاديا في منطقة الأغوار الشمالية بمشاركة 20 شابة من عضوات المركز، بهدف تعزيز روح المغامرة والتعرف على الطبيعة السياحية للمنطقة.
كما نظمت المراكز الشبابية في لواء الرمثا، أنشطة توعوية وتدريبية متعددة، خدمة للشباب في اللواء.
واختتمت في مركز شابات الرمثا فعاليات برنامج "مهاراتي"، بحضور ومشاركة 20 شابة ضمن الفئة العمرية 12-14 عاما.
وتضمنت فعاليات البرنامج تعريف المشاركات بالمهارات الإدراكية ومفهوم التفكير الإبداعي والناقد والمهارات التي تنمي هذا النوع من التفكير، إضافة إلى مهارة حل المشكلات واتخاذ القرارات ومهارة العمل المشترك والعمل بروح الفريق.
وبينت المدربة روان الزغبي، أهمية البرنامج في بناء ورفع قدرات الشباب وتنمية مهاراتهم الحياتية، إلى جانب تدريب الشابات على مهارات الاتصال والتواصل الفعال.
ونفذ في مركز شباب وشابات سهل حوران، محاضرة بعنوان الجرائم الإلكترونية، وذلك بالتعاون مع الشرطة المجتمعية بحضور 24 مشاركة ضمن الفئة العمرية 12-15 عاماً.
بدوره، بين الملازم خالد طعامنة، الفرق بين الجرائم التقليدية والجرائم الإلكترونية، مثلما تطرق إلى عناصر وأنواع الجريمة الإلكترونية وكيفية الوقاية منها والتعامل معها.
وأشار طعامنة إلى أن عدم المعرفة بقانون الجرائم الإلكترونية، قد يجعل من مستخدمي الإنترنت ضحية أو يصبحون أمام المساءلة القانونية.-(بترا)
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