السبت 04 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

"أنقذوا الطفولة بغزة".. رسالة مفتوحة للعالم من أطفال إربد

اطفال اربد يشاركون بوقفة تضامننا مع اقرانهم بغزة-(الغد)
اطفال اربد يشاركون بوقفة تضامننا مع اقرانهم بغزة-(الغد)
إربد-وضع زهاء ألف طفل من مدينة إربد بصماتهم بلون الدم على رسالة وجهت للعالم أجمع حملت عنوان "أنقذوا الطفولة في غزة"، تعبيرا عن تضامنهم مع أقرانهم بقطاع غزة ورفضهم لما يتعرضون له من قتل وتنكيل وآلام وانتهاك لحقوقهم من قبل الاحتلال الصهيوني، من دون أن يحرك العالم ساكنا.   اضافة اعلان
جاء ذلك خلال وقفة تضامن أقيمت أمام مبنى البلدية وشارك فيها عدد كبير من الأطفال لتأكيد تضامنهم مع قطاع غزة وخاصة الأطفال الذين يتعرضون لأبشع المجازر جراء حصار لا إنساني وعدوان صهيوني وحشي متواصل.
الفعالية تضمنت أيضا إطلاق بالونات في سماء المدينة تشكل ألوان العلم الفلسطيني، كما رفعوا بأيديهم العلمين الأردني والفلسطيني تأكيدا على وحدة الشعبين ماضياً وحاضراً ومستقبلاً.
لوحات كتب عليها شعارات منددةً بالمجازر التي تنتهك كل حقوق الطفولة لم تغب أيضا عن الفعالية، والتي أكدت وجود تجنيب الأطفال آثار الحروب وحمياتهم خلال اندلاعها.
ألقى عدد كبير من الأطفال المشاركين كلمات وقصائد شعرية باللغتين العربية والإنجليزية، عبروا خلالها عن مشاعرهم المليئة بالبراءة والصدق تجاه أطفال طالتهم الأيدي الغادرة في غزة، كما عبروا عن أملهم في وقف فوري للحرب وأن يعيش أطفال غزة بسلام يمنحهم الفرح والحب وحق اللعب.
وقال رئيس بلدية إربد الكبرى الدكتور المهندس نبيل الكوفحي الذي شارك بالفعالية إن الدعوة لهذه الوقفة جاءت لترسيخ حب فلسطين في نفوس الأطفال والأجيال الجديدة التي ستحمل الراية في قادم الأيام، ومن باب التوعية لهم بأن قضية فلسطين هي القضية الرئيسة والمحورية لجميع العرب والمسلمين.
وأضاف الكوفحي إن البلدية تعبر عن ضمير المواطنين وتوجهاتهم وأنها حملت على عاتقها منذ تولي المجلس البلدي أعماله التفاعل مع جميع القضايا المجتمعية وعملت على إبراز دور التنمية والشراكة مع جميع المؤسسات.
ووجه الكوفحي شكره الكبير لجميع المشاركين في هذه الوقفة من أفراد ومؤسسات وجمعيات، مبيناً أن البلدية مستمرة في إقامة الفعاليات المناصرة لصمود الأهل في غزة.
وأكد الناطق الإعلامي للبلدية غيث التل أن هذه الوقفة قد تكون أشد تأثيراً من غيرها، وتعد نشاطاً مميزاً كونها حملت رسائل البراءة لكل المجتمعات الدولية، وعبرت عن كل ما يكتنز في ضمائر المشاركين بها بكل صدق.
وأكد أن الأطفال هم الأقدر على التعبير عن نظرائهم وأقرانهم في العمر وهم الأكثر شعوراً بمأساتهم وما يتعرضون له من قتل وتنكيل وحرمان من كل حقوقهم الأساسية التي كفلتها كل المواثيق العالمية والدولية.
ورفع المحتجون أعلام فلسطين ولافتات منددة بجرائم الاحتلال من بينها "أطفال غزة سيخبرون الله بكل شيء"، و"غزة تدمر والعالم يتفرج" و"غزة ستنتصر" و "لا للتهجير من أرضنا" و"هنيئًا أهل غزة الجنة".
كما حمّل المشاركون في الوقفة أميركا ودول الغرب مسؤولية الجرائم البشعة التي يرتكبها الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني وحرمانه من الغذاء والدواء والوقود.
وأكد متحدثون وقوف أطفال إربد، إلى جانب أطفال فلسطين والتضامن معهم نتيجة ما يتعرضون له من جرائم إبادة، مطالبين المنظمات الدولية والإنسانية بالتحرك العاجل لإنقاذ أطفال غزة والخروج من حالة الصمت والبيانات التي تساوي بين الجلاد والضحية.
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