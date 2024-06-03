أهالي هام يطالبون وزير الأوقاف بترميم مقام حام بن نوح

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وهام أو قرية حام، سميت بهذا الاسم نسبة لحام عليه السلام وهو أحد أبناء نبي الله نوح عليه السلام، فهي قرية حام بن نوح عليه السلام، حيث يعتقد ان مقام حام بن نوح عليه السلام موجود في قرية هام.وأبدى الوزير اهتمامه بترميم المواقع الدينية والتاريخية في الاردن وأنه سيتم التنسيق مع دائرة الآثار العامة لكشف اي معلم ديني لترميمه.واستمع الوزير من الدكتور احمد فالح التميمي عن تاريخ المقام والذي يعود الى زمن طويل واختفت معالمه بعد مرور مئات السنين وانه يحتاج الى فريق اثري للتنقيب عليه واعادة ترميمه ووضعه على خارطة السياحة الدينية.واضاف ان هام اسمها قبل عهد التنظيمات العثماني حام ومساحة اراضيها 8800 دونم ارض، اصبح اسمها (قرية هام) بمساحة 4500 دونم مقسمة الى 9 حصص.