 
الجمعة 07 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

إربد: آلاف المواطنين يشاركون في الاحتفال بعيد استقلال واليوبيل الفضي

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جانب من الاحتفالات -(الغد)
شارك آلاف المواطنين، اليوم الجمعة، بالاحتفال الرئيس الذي أقيم في حدائق الملك عبدالله الثاني بن الحسين باربد ابتهاجا بعيد استقلال المملكة 78 وذكرى اليوبيل الفضي لتولي جلالته سلطاته الدستورية.اضافة اعلان
وأكد محافظ اربد رضوان العتوم أن مسيرة البذل والعطاء مستمرة وماضية لمزيد من التقدم والإنجاز على الصعد كافة، والولوج بالأردن نحو معارج التنمية والتحديث والإصلاح والتقدم والازدهار.
واضاف أن الاستقلال محطة مضيئة في سفر الوطن، وباعث على العمل والإنتاج والاعتماد على الذات، وقوة دافعة لمواجهة التحديات وتحويلها إلى فرص للتنمية،  
وتشتمل فعاليات اليوم من الاحتفال على عروض موسيقية، وفقرات غنائية وطنية، وألعاب نارية،  ومسرحيات وألعاب للأطفال، وعرض فلكوري وبازر للحرف اليدوية، في حين يختتم الفنان حسين السلمان فعاليات اليوم الأول بمجموعة من الأغنيات الوطنية.
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