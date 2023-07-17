إربد: أكاديميون بأيام وظيفية للمهن الصناعية.. تنازل يقابل بالرفض

أحمد التميمي

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إربد - بدا واضحا عمق أزمة البطالة وأثرها على الشباب عموما، خلال فعاليات اليوم الوظيفي للتشغيل بالقطاع الصناعي، الذي نظمته غرفة صناعة إربد بنادي ضباط إقليم الشمال أمس، وعكسته كثافة الحاضرين من حملة الشهادات، للتقدم للوظائف المعروضة وجلها متصلة بعمالة صناعية بعيدة كل البعد عن الجانب الأكاديمي والشهادة.الآلاف ممن يحملون درجة البكالوريوس وما هو أعلى منها، تدافعوا لتسجيل طلبات الحصول على فرص عمل بغض النظر عن ماهيتها أو مدى توافقها مع تخصصاتهم، بمشهد يعكس ضنك العيش، والحاجة للدخل، بعيدا عن مصطلحات كسر ثقافة العيب الذي يبدو أن الشباب تركوها وراء ظهورهم بعد أن سدت الأبواب أمامهم بفعل عوامل عديدة يصعب حصرها.المشهد العام بدا متداخلا من حيث الوصف، فهو وإن عكس حيوية اقتصادية للقطاع الصناعي في مدينة الحسن الصناعية ربما لازدهار الأعمال، لكنه في ذات الوقت يذكر بعمق الأزمة الاقتصادية وانعكاسها سلبيا على عشرات الآلاف من الشباب، وحجم التنازل والتخلي عن أحلام بمستقبل أفضل طالما راودتهم طيلة مراحل الدراسة.من المفارقات أن هذا التنازل الذي ربما احتاج إلى تفكير طويل تحت ضغط غياب الفرص وضنك العيش، كانت نتائجه صادمة للبعض، ممن اعتقدوا أن حصولهم على إحدى الوظائف المهنية متوقف على قبولهم بالتنازل عن مكتسباتهم الأكاديمية، غير أن الحقيقة هي رفضهم رغم تنازلهم.يقول عبد الله جرادات الذي تخرج من إحدى الجامعات بتخصص محاسبة إنه كان يطمح بالحصول على وظيفة في نفس تخصصه بعد مضي أكثر من 5 سنوات على تخرجه، إلا أنه اضطر في ظل عدم وجود وظائف للتقدم الى اليوم الوظيفي للعمل في أحد المصانع بأي مهنة.وأضاف أنه رغم تقدمه قبل سنوات الى وظيفة في احد الايام الوظيفية التي اقيمت في المحافظة بوظيفة عامل، إلا أن طلبه لم يقبل، مؤكدا أن ضيق الحال وعدم وجود وظائف في المحافظة دفعه الى البحث عن اي فرصة عمل من أجل التغلب على مشكلة البطالة وعدم طلب مصروفه من والده.وقال آخر طلب عدم نشر اسمه، انه تخرج من إحدى الجامعات تخصص إدارة اعمال منذ أكثر من 3 سنوات، ولم يحالفه الحظ في الحصول على أي وظيفة في مجال تخصصه، ما اضطره الى البحث عن اي فرصة عمل بعيدا عن مجال اختصاصه حتى لو كانت وظيفة عامل في مصنع.وتابع أنه ومع تقبله للأمر الواقع بعدم وجود وظائف في مجال تخصصه، تقدم لوظائف في مدينة الحسن الصناعية بمهنة عامل، إلا أن الحظ لم يحالفه ايضا، مبينا انه تقدم لعدد من الوظائف في اليوم الوظيفي أملا في الحصول على اي وظيفة تخلصه من كابوس البطالة الذي يلاحقه.واطلقت غرفة صناعة اربد / وحدة دعم التشغيل بدعم من مشروع التجارة لأجل التشغيل وبتمويل من الوزارة الاتحادية الالمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية اليوم الوظيفي الثالث الخاص بالقطاع الصناعي في محافظة اربد بهدف توفير 500 فرصة عمل متنوعة في القطاعات والشركات الصناعية.وتضمنت الوظائف التي اعلن عنها بالتنسيق مع القطاع الخاص وظائف ادارية وهندسية ومالية وجرافيك ديزاين وفنية لتشغيل وصيانة آلات وطب بيطري وتسويق ومبيعات وفحص جودة وخياطين وخياطات وعمال انتاج وأمين مستودع حيث شهد اليوم الوظيفي إقبالا كبيرا وتوافد الآلاف من الباحثين عن العمل الذين قاموا بتقديم طلبات التوظيف للشركات التي تواجدت في نادي الضباط بإربد أملا بالحصول والتنافس على الوظائف الشاغرة.وقال رئيس غرفة صناعة اربد هاني ابو حسان إن غرفة صناعة اربد ملتزمة بدورها في توفير هذه الفرص الحقيقية والموجودة على أرض الواقع بالتنسيق مع كافة الشركاء ومتابعتها مع أصحاب العمل.وأكد أهمية هذه الفرص أمام الشباب كمصدر دخل وإدماجهم ليكونوا منتجين وفاعلين بدلا من الانتظار والجلوس في المنزل للحصول على الوظيفة مشددا على ضرورة امتلاك الباحثين عن العمل وروح المبادرة واكتساب الخبرات والمهارات للتطور الوظيفي وتحسين رواتبهم مستقبلا.وأشار إلى أن الغرفة تسعى دائما الى تقديم خدمات مميزة والتي يحتاجها القطاع الصناعي من أصحاب عمل ومجتمع محلي ومن أبرز هذه الخدمات توفير خدمات تشغيل عالية الجودة لكل من أصحاب العمل والباحثين عن عمل.واضاف أبو حسان أن نسبة البطالة مرتفعة في الأردن وتصل إلى 25 %، إلا أن ذلك لا يعني عدم وجود فرص عمل والمطلوب من الباحثين عن العمل هو اغتنام هذه الفرصة والقبول بالوظيفة ومحاولة تطوير المهارات وضرورة الاستمرارية بالعمل لتحسين الأوضاع المعيشية.وقالت رئيسة هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية رغدة الفاعوري إن الحكومة تسعى جاهدة للاستغلال الأمثل للموارد البشرية من خلال توفير فرص العمل بالشراكة مع القطاع الخاص والعمل على متابعة هؤلاء الباحثين عن عمل خصوصا بالمراحل الأولى لتحسين ظروفهم من حيث الاستدامة وضمانات السلامة العامة والصحة المهنية.واضافت الفاعوري أن اليوم الوظيفي يمثل نموذجا للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص للحد من معدلات الفقر والبطالة نحو إحلال العمالة الملحية بدلا من الوافدة مؤكدة سعي الحكومة لتقديم كل أشكال الدعم للقطاع الخاص والاستثمارات وإزالة أي عوائق بما يضمن التطور والتقدم والاستمرارية نحو الأفضل بكافة القطاعات.من جانبه، قال منسق مشاريع التشغيل في مشروع التجارة لأجل التشغيل ستيفان ايربر إن هنالك إدراكا كبيرا أن الأردن يواجه تحديات اقتصادية استثنائية نظرا للظروف التي تشهدها البلدان المجاورة من حيث الاضطرابات السياسية والحروب وحصول موجات لجوء نحوه علاوة على ما ترتب على ذلك من آثار طالته جراء الجائحة والحرب الأوكرانية ما تسبب في زيادة الأسعار وارتفاع معدلات البطالة.وأكد ايربر أن هذا اليوم الوظيفي يأتي استجابة لهذه التحديات التي تمر بالأردن إذ يركز مشروع التجارة من أجل التشغيل لتعزيز التوظيف من خلال الشركاء بهدف تحسين ممارسات التوظيف وتوفير ظروف عمل ملائمة للعمال بهدف الاحتفاظ بالعمالة واستدامتها مبينا أنه منذ عام 2018 نجح البرنامج بتوفير 3080 فرصة عمل لأردنيين ولاجئين سوريين.