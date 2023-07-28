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إربد
الجمعة 28 تموز 2023
10:15 م
إربد.. إصابتين بإطلاق نار خلال مشاجرة في النعيمة
إطلاق نار
إربد-الغد- أصيب شخصين إثر إطلاق نار خلال مشاجرة اثر خلاف مالي بينهما وبين شخص آخر بمنطقة النعيمة في محافظة إربد.
وتم إسعاف المصابين إلى المستشفى وحالتهم العامة متوسطة وما يزال البحث جاريا عن مطلق العيارات النارية
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