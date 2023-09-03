الإثنين 04 أيلول 2023
النسخة المطبوعة

إربد.. إغلاق شارع الملك طلال لـ5 ساعات خلال أيام الجمعة

محافظة إربد - (أرشيفية)
محافظة إربد - (أرشيفية)
قال رئيس بلدية إربد الكبرى الدكتور نبيل الكوفحي إن إطلاق مبادرة "صباح إربد غير" يهدف بالدرجة الأولى لإحياء وسط البلد من أجل جذب الزوار والمتسوقين خلال يوم الجمعة الذي يعد فرصة للجلوس والتمتع بالأجواء العائلية، مشيدا بهذه المبادرة التي تستحق الدعم مع مبادرات مجتمعية أخرى ستنفذ خلال الفترات المقبلة من أجل إعادة الألق والجاذبية لإربد المدينة ومناطقها.اضافة اعلان

من جانبها، بينت إحدى مؤسسي المبادرة ماجدة شويات لإذاعة" الأمن العام"، أن فكرة إطلاق المبادرة جاءت بجهود من خريجي مدرسة  ثانوية إربد للبنين والتي تحمل في جعبتها العديد من الأفكار الهادفة إلى إعادة إحياء الأماكن العتيقة والتراثية وسط البلد التجاري الذي يزخر بالشوارع والأبنية والمحال التجارية القديمة التي تشكل عبق ماضٍ جميل كان فيه وسط إربد الملاذ الوحيد للتسوق وللباحثين عن النكهة التاريخية للأماكن.

وتشتمل المبادرة على تشجيع تناول طعام الإفطار مع العائلات كل يوم جمعة في شارع الملك طلال المقابل لدوار الساعة وسط مدينة إربد، حيث يتم إغلاق الشارع أمام حركة السيارات من الساعة الـ7:00 صباحا وحتى الساعة الـ12:00 ظهرا لإتاحة المجال أمام العائلات للجلوس والتجول في هذا الشارع الذي يضم أقدم مطاعم الحمص والفول في المدينة والمطاعم القديمة الأخرى التي تقدم أكلات الشواء، بحيث تستطيع العائلات الجلوس بأريحية على موائد الطعام التي وضعت وسط الشارع والاستمتاع بإفطار الصباح الشعبي.

ويؤمل من المبادارة المساعدة في إحياء الوسط التجاري التاريخي لإربد وتسليط الضوء على أهميته التراثية والسياحية، وبخاصة مع التوسع العمراني والتجاري في ضواحي إربد والذي انعكس على ضآلة حجم حركة التسوق في الوسط التجاري.
برك مائية لتربية الأسماك بالغور الشمالي - (الغد)

إنتاج الأعلاف محليا.. هل يدعم مزارع الأسماك وينقذها من الإغلاق؟ 02 أيلول 2023

WhatsApp Image 2023-09-01 at 11.04.20 AM

"حجاوي اليرموك" تفوز بمسابقة "أكاديمية حكيم" لتطويرها جهاز يستعيد الحركة الطبيعية لمفصل المعصم 01 أيلول 2023

إسناد جرم القتل القصد لمرتكبي حادث سباق السيارات في إربد

إسناد جرم القتل القصد لمرتكبي حادث سباق السيارات في إربد 31 آب 2023

مجلس محافظة إربد

متجاوز عقدة "تدوير الموازنة".. 90 % نسبة طرح العطاءات بمجلس محافظة إربد 30 آب 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
شارع رئيس يضم محال تجارية بمنطقة غرب اربد-(الغد)

إربد: رسوم "المكاره الصحية" تهدد بإغلاق محال

02 أيلول 2023
مراجعون في محكمة بلدية إربد-(الغد)

إربد: الاعتراض على مخالفات السير.. إجراءات معقدة تستنزف الوقت والجهد

28 آب 2023
WhatsApp Image 2023-08-27 at 2.37.48 PM

طلبة من اليرموك يطورون خرسانة ذاتية الإضاءة صديقة للبيئة وبتكلفة منخفضة

27 آب 2023
imgid526254

إزالة شرفات قديمة آيلة للسقوط في إربد

25 آب 2023
اقرأ أيضا
حمزة بني خلف يحقق المركز الثالث بجائزة السلامة على الطرق في أميركا

حمزة بني خلف يحقق المركز الثالث بجائزة السلامة على الطرق في أميركا

منذ12 ساعة
مبنى مركز صحي المشارع الشامل بالاغوار الشمالية-(الغد)

عيادة الأسنان بـ"صحي المشارع" خارج الخدمة.. والمراجعون يعانون

02 أيلول 2023
مركز استلام الأعلاف بلواء الوسطية المعطل لغياب الطريق الموصل إليه-(الغد)

إربد: غياب الطريق إلى مركز "أعلاف الوسطية" يعطل تشغيله منذ سنوات

02 أيلول 2023
شارع رئيس يضم محال تجارية بمنطقة غرب اربد-(الغد)

إربد: رسوم "المكاره الصحية" تهدد بإغلاق محال

02 أيلول 2023
كلاب ضالة - (تعبيرية)

بلدية تعوّض سيدة تعرضت لعضة كلب بـ1349 دينارا

02 أيلول 2023
جامعة اليرموك - (أرشيفية)

"اليرموك" تحصل على الاعتماد الدولي الأمريكي ABET لسبعة من برامجها

02 أيلول 2023
افكار و مواقف

الأمن الغذائي والطموح الأردني

خولة كامل الكردي |اليوم
ماهر أبو طير

لماذا ذهب الأمير إلى معان؟

ماهر أبو طير |اليوم

سنة أخيرة

جهاد المنسي |اليوم

اندماج الشباب في الأحزاب!

يعقوب ناصر الدين |اليوم

من هم حلفاء الأردن؟

سميح المعايطة |اليوم

تمرين تعبوي بالذخيرة السياسية الحية

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
1693735108952623600

مستقبل هيمنة الدولار‏

ترجمات | منذ5 ساعة
1693735056502617700

ملامح دورة انتخابات العام 2024 في إيران

ترجمات | منذ5 ساعة
زعماء دول "بريكس" في قمة المجموعة الأخيرة في جنوب أفريقيا - (المصدر)

هل تكون "بريكس" صوتا بديلا للجنوب العالمي؟‏

ترجمات |02 أيلول 2023
فلاح مصري محكوم بعد حادثة دنشواي عند خروجه من المحكمة - (المصدر)

مصر 1906: حادثة دنشواي ومقاومة الفلاحين المنسية

ترجمات |02 أيلول 2023
‏جنود أميركيون يستعدون لركوب مروحية نقل عسكرية في قاعدة الأسد الجوية، العراق - (أرشيفية)

عواقب الحرب على الإرهاب وحرب العراق‏

ترجمات |30 آب 2023
مقيمة في مخيم الهول الذي يؤوي العائلات المرتبطة بـ"داعش" في سورية - (المصدر)

مشكلة "الهول": مستقبل العائلات المرتبطة بداعش

ترجمات |29 آب 2023
 