إربد.. إغلاق شارع الملك طلال لـ5 ساعات خلال أيام الجمعة

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قال رئيس بلدية إربد الكبرى الدكتور نبيل الكوفحي إن إطلاق مبادرة "صباح إربد غير" يهدف بالدرجة الأولى لإحياء وسط البلد من أجل جذب الزوار والمتسوقين خلال يوم الجمعة الذي يعد فرصة للجلوس والتمتع بالأجواء العائلية، مشيدا بهذه المبادرة التي تستحق الدعم مع مبادرات مجتمعية أخرى ستنفذ خلال الفترات المقبلة من أجل إعادة الألق والجاذبية لإربد المدينة ومناطقها.من جانبها، بينت إحدى مؤسسي المبادرة ماجدة شويات لإذاعة" الأمن العام"، أن فكرة إطلاق المبادرة جاءت بجهود من خريجي مدرسة ثانوية إربد للبنين والتي تحمل في جعبتها العديد من الأفكار الهادفة إلى إعادة إحياء الأماكن العتيقة والتراثية وسط البلد التجاري الذي يزخر بالشوارع والأبنية والمحال التجارية القديمة التي تشكل عبق ماضٍ جميل كان فيه وسط إربد الملاذ الوحيد للتسوق وللباحثين عن النكهة التاريخية للأماكن.وتشتمل المبادرة على تشجيع تناول طعام الإفطار مع العائلات كل يوم جمعة في شارع الملك طلال المقابل لدوار الساعة وسط مدينة إربد، حيث يتم إغلاق الشارع أمام حركة السيارات من الساعة الـ7:00 صباحا وحتى الساعة الـ12:00 ظهرا لإتاحة المجال أمام العائلات للجلوس والتجول في هذا الشارع الذي يضم أقدم مطاعم الحمص والفول في المدينة والمطاعم القديمة الأخرى التي تقدم أكلات الشواء، بحيث تستطيع العائلات الجلوس بأريحية على موائد الطعام التي وضعت وسط الشارع والاستمتاع بإفطار الصباح الشعبي.ويؤمل من المبادارة المساعدة في إحياء الوسط التجاري التاريخي لإربد وتسليط الضوء على أهميته التراثية والسياحية، وبخاصة مع التوسع العمراني والتجاري في ضواحي إربد والذي انعكس على ضآلة حجم حركة التسوق في الوسط التجاري.