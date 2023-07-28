إربد.. اصابتان بإطلاق نار خلال مشاجرة في النعيمة

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إربد-الغد- أصيب شخصين إثر إطلاق نار خلال مشاجرة اثر خلاف مالي بينهما وبين شخص آخر بمنطقة النعيمة في محافظة إربد.وتم إسعاف المصابين إلى المستشفى وحالتهم العامة متوسطة وما يزال البحث جاريا عن مطلق العيارات النارية