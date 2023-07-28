السبت 29 تموز 2023
النسخة المطبوعة

إربد.. اصابتان بإطلاق نار خلال مشاجرة في النعيمة

اطلاق نار
إطلاق نار
إربد-الغد- أصيب شخصين إثر إطلاق نار خلال مشاجرة اثر خلاف مالي بينهما وبين شخص آخر بمنطقة النعيمة في محافظة إربد.
وتم إسعاف المصابين إلى المستشفى وحالتهم العامة متوسطة وما يزال البحث جاريا عن مطلق العيارات الناريةاضافة اعلان
e5c96b06-3140-4b03-af07-e1580fdb1a86

إنقاذ شخص علق أعلى مقطع صخري في اربد 24 تموز 2023

رجال الدفاع المدني يطفئون حريقا شب بالمنطقة الزورية بالأغوار-(الغد)

مطالب بتغيير إجراءات التعامل مع حرائق المناطق الزورية في الأغوار 23 تموز 2023

إحدى الحدائق الثلاث حيث توقف مشروع تأهيلها بدير أبي سعيد-(الغد)

دير أبي سعيد: وقف تأهيل 3 حدائق يحيلها لأماكن مهجورة 22 تموز 2023

جانب من فعاليات بازار الدحنون بالأغوار الشمالية-(الغد)

"الدحنون الصيفي".. نافذة متجددة لتسويق منتجات الأسر بالأغوار 22 تموز 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
طريق في بلدة هام وقد دمرته حفريات مشروع الصرف الصحي-(الغد)

"هام" بإربد: ضريبة حفريات "الصرف الصحي" تدفعها شوارع البلدة

26 تموز 2023
فريق فني أثناء إصلاح أحد خطوط المياه بالغور الشمالي-(الغد)

أعطال شبكات المياه صيفا.. تضاعف معاناة سكان بالأغوار

26 تموز 2023
مشاجرة تسفر عن 3 إصابات في إربد

مشاجرة تسفر عن 3 إصابات في إربد

26 تموز 2023
مسدس

شخص يطلق النار على فتاة في إربد ويلوذ بالفرار

25 تموز 2023
شحادة: الاستثمار هو الحل لنمو الاقتصاد الأردني

شحادة: الاستثمار هو الحل لنمو الاقتصاد الأردني

25 تموز 2023
جزء من الطريق الذي يخدم 4 ألوية بإربد ويحتاج لتأهيل وتوسعة-(الغد)

إربد: تقاذف "الأشغال" والبلدية للمسؤولية يعيق تأهيل طريق يخدم 4 ألوية

25 تموز 2023
افكار و مواقف

الجرعة الأولى من تعديلات إسرائيل القضائية

د. محمد حسين المومني |اليوم

"من الاحتباس الحراري إلى الغليان العالمي"

خالد دلال |اليوم
ترجمات
Untitled-1

إيفو أندريتش يصور جحيم الاحتلال النازي لبلغراد

ترجمات | منذ19 ساعة
نصب تذكاري لبطرس الأكبر في كرونستادت، سانت بطرسبرغ، روسيا – (المصدر)‏

فكرة مجنونة لتحقيق السلام في العالم‏

ترجمات |26 تموز 2023
جنود أميركيون يستطلعون البحر من سطح سفينة حربية في الخليج العربي - (أرشيفية)

مخاطر التصعيد البحري في مضيق هرمز

ترجمات |26 تموز 2023
‏حفل توقيع اتفاقية تصدير الحبوب بين أوكرانيا وروسيا العام الماضي - (أرشيفية)

طي اتفاقية الحبوب قد يؤسس لوقف لإطلاق النار في أوكرانيا

ترجمات |25 تموز 2023
‏ارتفاع منسوب مياه البحر يهدد الأرواح وسبل العيش في البلدان المكتظة بالسكان والمنخفضة مثل بنغلاديش - (من المصدر)‏

الشكل الحديث للاستعمار: تغير المناخ‏

ترجمات |23 تموز 2023
وزيرا الخارجية التركي هاكان فيدان والعراقي فؤاد حسين، على هامش الاجتماع الوزاريّ لدول عدم الانحياز، باكو - (أرشيفية)

هاكان فيدان والدبلوماسية التركية الجديدة بشأن العراق

ترجمات |22 تموز 2023
 