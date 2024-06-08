"إربد التنموية".. إنجاز ملكي تخطى حدود الاستثمار

أحمد التميمي

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إربد - شهدت سنوات جلوس جلالة الملك عبدالله الثاني على العرش، محطات مضيئة في مسيرة التنمية بمحافظة إربد، أسهمت بتحسين مستوى معيشة المواطنين والخدمات المقدمة، عبر النهوض بمختلف القطاعات وتطويرها، ومتابعته الحثيثة لكل المشاريع الريادية والخدمية التي أطلقها وأمر بإنشائها، من أجل نهضة المحافظة والوصول بها إلى أفضل صورة ممكنة.واختط جلالته منذ جلوسه على العرش نهجا باتجاه متابعة أوضاع الفقراء والمعوزين والأسر العفيفة، فكانت المكارم الملكية التي أطلقها جلالته من خلال زياراته المتكررة لأصحاب الاحتياجات في مناطق إربد، وتوجيهاته بإنشاء مئات المنازل لتلك الأسر، إضافة إلى شمول آلاف الأسر الفقيرة بمظلة التأمين الصحي والمعونة الوطنية، وتأهيل أسر بمشاريع مختلفة.وكان الشأن الاقتصادي في مقدمة أولويات جلالته لانعكاسه المباشر على حياة كل مواطن، وضمن هذه الرؤية، رأت منطقة إربد التنموية النور، لتشكل قاعدة استثمارية لتكنولوجيا المعلومات والاتصال، كما مثلها مدينة الحسن الصناعية التي أسهمت بتشغيل آلاف الأردنيين.وجاء إنشاء منطقة إربد التنموية عام 2007 تأكيدا على مدى حرص جلالة الملك عبد الله الثاني على ترسيخ مفاهيم الريادة والابتكار والتوجه نحو التكنولوجيا في محاكاة التطور الذي يشهده العالم على الصعد كافة.تقول الرئيس التنفيذي لشركة الضمان لتطوير المناطق التنموية ليزا الدغمي لـ "الغد"، إن حجم الاستثمارات في منطقة إربد التنموية وصل إلى 45 مليون دينار، مبينة أن المنطقة تعد من ضمن المبادرات التي أطلقها جلالة الملك عبد الله الثاني في عام 2007، بهدف توفير فرص استثمارية تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، وتسهم في إيجاد فرص عمل للحد من مشكلتي الفقر والبطالة.وأضافت أنه ولغاية الآن، تم توفير ما يقارب 2400 فرصة برواتب مجزية، بعد أن تم تأجير جميع المساحات القابلة للاستثمار في المباني الخمس القائمة حاليا والعمل جار لإنشاء البنية التحتية وفق المخطط الشمولي الذي يستهدف التوسع في المباني والمجمعات الذكية القادرة على استيعاب الطلب المتزايد على الاستثمار.وأكدت الدغمي أن العمل جار على تنفيذ استثمارات تتصل بالخدمات الموازية كإنشاء مول تجاري، وفنادق وإسكانات للطلبة، ومستشفى ومراكز صحية، ومجمعات تجارية وخدمية، ومطاعم، ومحطة محروقات، ومنتجعات سياحية وأسواق تجارية لتحقيق رؤية المدينة المتكاملة ضمن حدود المنطقة، انسجاما مع الغايات والأهداف التي أنشئت من أجلها والمتمثلة بخلق بيئة استثمارية جاذبة للاستثمارات.وتقع منطقة إربد التنموية على بعد 20 كيلومترا إلى الشرق من مدينة إربد، وعلى مسافة 80 كيلومترا إلى الشمال من العاصمة عمان، وتبلغ مساحتها 1.8 كم مربع بجوار جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية التي تعد مؤسسة علمية رائدة بالمملكة وواحدة من أفضل الجامعات في الشرق الأوسط لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والرعاية الصحية والتي تضم مستشفى الملك عبدالله المؤسس بالإضافة إلى وجود أربع جامعات أخرى في محافظة إربد ما يؤهلها لتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني والمحلي.وشهدت مختلف قطاعات الخدمات في محافظة إربد منذ تولي الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية، قفزات نوعية ومميزة في مختلف الجوانب الصحية والتعليمية والزراعية والخدمات العامة والأوقاف والتعليم العالي وإنارة والطرق وقطاع المرأة والطفولة.ففي الجانب الصحي، تطورت المستشفيات بصورة كبيرة وتم افتتاح عدد من المراكز الصحية الشاملة والأولية وإنجاز مبنى الطب الشرعي وافتتاح عيادات جديدة لمستشفى الأميرة بسمة، والتحضير لافتتاح المبنى الجديد لمستشفى الأميرة بسمة بعد أن وصلت نسبة الإنجاز فيه إلى 85 %، ومستشفى الأميرة رحمة للأطفال وتطوير عيادات مستشفى الأميرة بديعة من خلال إنشاء مبنى متكامل مجهز بأحدث المستلزمات الطبية وتطوير المختبرات الطبية والتقدم في مجال التصوير الشعاعي وافتتاح وحدة التصوير الطبقي والرنين المغناطيسي وافتتاح بنك للدم حديث، إضافة إلى إنشاء مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي والذي يعد أكبر المستشفيات على مستوى المملكة.وشهدت بلديات محافظة إربد تطورا شاملا وأصبحت نسبة الأبنية المشمولة بالخدمات تزيد على 95 % وتعمل البلديات على تطوير كافة الخدمات التي تقدمها للمواطنين، فيما الطرق التي تربط المحافظة بالمدن الأخرى إنجازات واسعة واعادة تأهيل الطرق بين الألوية والمحافظة والمناطق السياحية وإنشاء العديد من الطرق الزراعية والتي ساهمت في زيادة استغلال الأراضي الزراعية.وفي قطاع التعليم، شهد القطاع في عهد جلالته بناء مدارس جديدة وتطويرها وربطها بشبكات الإنترنت، فيما حظيت الجامعات في عهد الملك باستحداث تخصصات جديدة تتواكب مع متطلبات العصر.وأولى جلالته مشاريع الخدمات اهتماما مستمرا حيث تم تنفيذ مشاريع للصرف الصحي ومشاريع لتحسين واقع المياه في المحافظة وفي قطاع الرياضة والثقافة والشباب دعم الشباب وتفعيل دورهم في الحياة العامة وتطوير البنية التحتية لقطاع الشباب وإنشاء وتطوير المراكز الشبابية وكل ما يهم الشباب وتشجيع قيم العمل التطوعي.وفي الجانب السياحي، تم تطوير مختلف المواقع السياحية في أم قيس والحمة والأغوار والكورة، إضافة إلى تنفيذ مراحل من مشروع تطوير وسط مدينة إربد وإنجاز أكثر من %85 من مشروع النزل البيئي وترميم عدد من المواقع الأثرية وتأهيل المسارات السياحية.وقال محافظ إربد رضوان العتوم، إن إربد كغيرها من المحافظات حظيت بالكثير من المبادرات الملكية، والعديد من المشاريع التنموية، فأصبح فيها المئات من المدارس وعدد كبير من الجامعات والمعاهد، والكليات والمراكز الثقافية إضافة إلى المستشفيات والمراكز الصحية التي تغطي كل مناطق المحافظة، إضافة إلى شبكات واسعة لمياه الشرب والكهرباء وشبكة متميزة للطرق أسهمت في جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية، وأدت إلى توفير مزيد من فرص العمل.