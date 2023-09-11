إربد: الزحف العمراني يتمدد.. هل يلتهم ما تبقى من الأراضي الزراعية؟

أحمد التميمي

اضافة اعلان

يشهد واقع القطاع الزراعي في محافظة إربد، تحديات عدة حالها بهذا الخصوص كحال مختلف محافظات المملكة، إلا أن تزايد الزحف العمراني واستمراره في التهام الأراضي الزراعية، بات من الملفات البارزة في المحافظة أكثر من أي وقت مضى.ومن مجمل المساحة الكلية في المملكة، تشكل الأراضي الزراعية في محافظة إربد ما نسبته 1.8 %، بينها 65 % مزروعة بأشجار مثمرة و25 % حبوب و10 % خضراوات، فيما تشكل مساحة الأراضي القابلة والصالحة لزراعة المحاصيل الحقلية 863 ألف دونم من أصل حوالى مليون 572 ألف دونم، إلا أن المساحة المستغلة والمزروعة لا تشكل سوى 10 %، فيما تشير إحصائيات رسمية إلى أن نسبة الملكيات التي تقل مساحتها عن 10 دونمات تبلغ نحو 35 %.ووفق معنيين في القطاع الزراعي، فإن التراجع مستمر في مساحة الأراضي الزراعية، جراء التوسع في تقسيم الأراضي وتحويلها من زراعي إلى سكني أو تجاري، إضافة إلى قيام المواطنين ببناء منازلهم على قطع زراعية وقيام الجهات المعنية بترخيصها وخدمتها بالبنى التحتية، أمر زاد من تقليص المساحات المزروعة بالمحاصيل الزراعية، وبالتالي تراجع الإنتاج.حول ذلك، يقول رئيس فرع نقابة المهندسين الزراعيين الأسبق في إربد، المهندس ماجد عبندة لـ"الغد"، إن "إربد تعد جزءا مهما من منطقة سهل حوران المعروف بالتربة الخصبة وبمعدل الأمطار المناسب لنمو الحبوب والأشجار المثمرة والخضار الصيفية و البقوليات دون الحاجة للري التكميلي".وأشار عبندة، إلى أنه "ونظرا لزيادة عدد السكان نتيجة الهجرات الداخلية والخارجية المتتالية والتي تركزت في المدن الرئيسية ومنها إربد، أصبحت الحاجة للأراضي ملحة لإقامة المساكن والأسواق، الأمر الذي أدى إلى التمدد على حساب الأراضي الزراعية، وبالتالي تغير استخدامها من أراض زراعية ممتدة منتجة إلى قطع متناثرة تقام فيها البنايات والأسواق وتخترقها الشوارع".وأكد، أن "الأصل في الأراضي الزراعية هو الاتساع، وذلك لتسهيل استخدام الآلات الزراعية وتقليل الكلفة المالية نظرا لارتفاع كلفة الأيدي العاملة، لكن في الوضع الراهن ونتيجة صغر المساحات والذي نجم عن قانون التقسيم والإرث والإفراز، أصبحت تكاليف الإنتاج عالية على المزارعين، فبدأ العديد منهم إلى هجر الأراضي وتركها فارغة".عبندة لفت أيضا إلى أنه "ورغم محدودية الخيارات، ظهرت العديد من المبادرات التي تدعو لإحياء الأراضي البور وزراعتها بالخضراوات الصيفية والمحاصيل الشتوية للتعايش مع الواقع الصعب".ودعا الحكومة ممثلة بوزارة الزراعة، إلى "تطبيق نظام استعمالات الأراضي بحزم ودعم المزارعين الذين يستغلون الأراضي الفارغة داخل المدن وتشجيع تقنية الحصاد المائي، وذلك بحفر الآبار وإنشاء الخزانات في البيوت والمجمعات التجارية".كما أشار عبندة إلى أن "ارتفاع أسعار الأراضي في إربد إلى أرقام غير مسبوقة، دفع بالمواطنين إلى تقسيمها بمساحات صغيرة لا تتجاوز الدونم الواحد لبيعها في ظل عدم جدوى الزراعة في المحافظة".وأوضح، أن "اللجوء السوري التي شهدته محافظة إربد، ودخول ما يقارب 450 ألف لاجئ، أدى إلى قيام مواطنين ببناء منازل جديدة في أراض زراعية لتأجيرها وتحقيق دخل شهري، ما تسبب بتقلص الأراضي الزراعية في المحافظة".ولفت عبندة، الى "قيام العديد من البلديات بإدخال الأراضي الزراعية إلى داخل التنظيم وتحويلها لغايات تجاري وسكني، وإيصال خدمات البنية التحتية من فتح شوارع وإيصال الكهرباء والمياه إليها، خصوصا الأراضي التي تمتد لسهل حوران كشارع البتراء والطريق الدائري وغيرها من الأراضي الزراعية التي كانت في زمن سابق تنتج القمح والشعير وتصدر للدول".أما رئيس اتحاد المزارعين في إربد عدي الخصاونة، فيرى أن "المشاكل والتحديات التي تواجه التنمية الزراعية في إربد، تتمثل في التراجع المستمر في مساحة الأراضي الزراعية جراء التوسع في تقسيم الأراضي وتحويلها من زراعي إلى سكني أو تجاري، إضافة إلى قيام المواطنين ببناء منازلهم على قطع زراعية وقيام الجهات المعنية بترخيصها وخدمتها بالبنى التحتية".وقال الخصاونة لـ"الغد"، إن "هناك مئات المنازل بنيت في أراض زراعية وما تزال تلك الأراضي خارج التنظيم، الأمر الذي يتطلب من الحكومة إيجاد تشريع خاص للحفاظ على ما تبقى من الأراضي الزراعية، خصوصا أن محافظة إربد تتميز بأراضيها القابلة للزراعة ويمكن استغلالها لتكون المحافظة الأولى زراعيا".وشدد على ضرورة "إصدار تشريعات جديدة لحماية الأراضي الزراعية من التقسيم في ظل التغول عليها من قبل أصحابها والتشدد في تطبيق نظام استعمالات الأراضي، وعدم السماح بالبناء في الأراضي الزراعية، وعدم السماح كذلك بتقسيمها والعودة لوحدة الدونمات العشرة في الإفراز وإلغاء الأربعة".الزحف العمراني على الأراضي الزراعية، كما يؤكد نقيب المهندسين الزراعيين علي أبو نقطة، "هو إشكالية عالمية ولكل بلد خصوصيته في ذلك، ونحن في الأردن نعاني من هذه الظاهرة على الرغم من محدودية مساحة الأراضي الزراعية لدينا والتي لا تتعدى في أفضل التقديرات ما نسبته 9 % من مساحة المملكة، الأمر الذي ينذر بخطر كبير علينا التنبه له جيدا".وأضاف أبو نقطة لـ"الغد"، أن "هذه الإشكالية هي حصيلة سنوات من غياب التخطيط التنموي الاقتصادي والاجتماعي المتكامل للزيادة السكانية الكبيرة التي شهدتها المملكة، ولهذا نحن نعاني اليوم من تبعات أخرى عقدت المشهد العام، كظهور المشكلات الاقتصادية والاجتماعية والصحية بشكل كبير، وازدحام المدن بسبب البناء على الأطراف، وانخفاض مساحة الأراضي الزراعية وقصور الإنتاج الزراعي، وزيادة نسبة التصحر التي يعاني منها الأردن".وأشار إلى أن "واحدة من أهم نتائج الزحف العمراني على الأراضي الزراعية هي هشاشة الأمن الغذائي، فنحن قبل عقود من الزمن كنا من الدول المنتجة للحبوب وبكميات كبيرة، لكن مع التوسع العمراني وانخفاض نسبة الأراضي الزراعية تراجع الأردن في إنتاج الحبوب وأصبحنا نعتمد على الاستيراد من الدول المجاورة، وهذه إحدى مشاهد تلك الإشكالية".وشدد أبو نقطة أن "على الجميع العمل بجد للحد من تلك الظاهرة لضمان مستقبل الأجيال القادمة وحقهم في توفير أمن غذائي مستدام لهم، ولهذا يجب تحويل نظام استعمالات الأراضي إلى قانون يحد بسلطته من الظاهرة، بالإضافة إلى تطوير إستراتيجية شاملة لإدارة الأراضي الزراعية داخل المدن تعزز مبدأ التكاملية بين الأراضي الزراعية والنسيج العمراني، وكذلك تطوير أنظمة إدارة الأراضي وفق منظور استدامة المدن للحد من الزحف على الأراضي الزراعية، وعدم الموافقة على إقامة أي مشاريع تتعارض مع المخططات الشمولية، واعتماد منح ترخيص الأبنية السكنية أو التجارية والصناعية في المناطق الزراعية بطريقة البناء العمودي بدلا من البناء الأفقي، وتوجيه التمدد الحضري المستقبلي إلى مناطق غير منتجة والأراضي الصخرية".مدير زراعة إربد الدكتور عبد الحافظ أبو عرابي يؤكد لـ"الغد"، أن "المساحات الزراعية تتعرض إلى تفتت الملكية، مما انعكس سلبا على القطاع الزراعي بشكل عام وعلى كميات الإنتاج الزراعي"، مشيرا إلى أن "أسباب تفتت الملكية الزراعية تعود إلى شمول الأراضي الزراعية ضمن التنظيم والإرث وقانون الإفراز الذي سمح بالمساحات الصغيرة وزيادة أسعار الأراضي وزيادة الطلب عليها لغايات المشاريع الإسكانية والمشاريع التنموية الاستملاكات مثل الطرق الدائرية للمحافظات ومشروع السكك الحديد والزحف العمراني على الأراضي الزراعية".