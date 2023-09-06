إربد تحتضن أكبر سكن للطالبات في الأردن بـ22 مليون دينار

أحمد التميمي

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افتتح في محافظة إربد، مشروع "هيلين" الفندقي المخصص لإقامة الطالبات الدارسات في جامعات الشمال، وسط حضور فعاليات اقتصادية ونيابية وإعلامية.ويضم المشروع 8 طوابق بسعة 250 غرفة كسكن متطور وحديث للطالبات بكلفة 22 مليون دينار ويوفر 78 فرصة عمل للمجتمع المحلي.ويراعي المشروع تكيف الطلبة داخل المشروع الضخم حسب التخصص سواء الطب أو الهندسة وغرف ذكية وخدمات شاملة ومواقف سيارات وحدائق وباصات خاصة (ذهاب وعودة للجامعة).ويقع المشروع قبل دوار جامعة العلوم والتكنولوجيا ويضم عدة مرافق خدمية وصديقة للبيئة.ويحاكي المشروع الذي يحتوي على 250 غرفة وأجنحة فندقية، السياحة التعليمية بكل أبعادها، فهو يوفر بيئة مثالية للطالبات وتمكينهن من تعزيز دورهن في التنمية المجتمعية ويحتوي بالإضافة إلى السكن على مختلف الخدمات الترفيهية والترويحية واللوجستية المتنوعة وخدمة الطعام والشراب بالإضافة إلى نادي صحي يقدم خدمات صحية وتجميلية.وقال رئيس مجلس إدارة هيلين رئيس جمعية المستثمرين بمدينة الحسن الصناعية عماد النداف إنه روعي في التصميم والمرافق أن تلبي مختلف رغبات النزيلات واحتياجاتهن التعليمية، مشيرا إلى أن الكلفة الإجمالية للمشروع الذي يقع على مقربة من جامعة العلوم والتكنولوجيا بلغت حوالي 22 مليون دينار.وأوضح النداف أن "هيلين" يوفر قاعات ذكية للدراسة عن بعد في الظروف الاعتيادية وغيرها بالإضافة إلى مساحات خضراء مخصصة للطالبات يمارسن من خلالها هواياتهن في الزراعة والرياضة والاستجمام، مشيرا إلى توفير مواصلات ذهابا وإيابا إلى الجامعات المحيطة على مدار الساعة.وبين النداف أن المشروع وفر 78 فرصة عمل جميعها تم تعبئتها من العمالة المحلية، لافتا إلى أن المشروع يزاوج بين العراقة والحداثة من حيث التصميم والخدمات والمرافق ويوفر أدوات دراسية تناسب التخصصات التي تدرسها الطالبات ضمن بيئة آمنة.وقال إن المشروع جاء في إطار المخطط الشمولي لمنطقة إربد التنموية ويقدم حلولا تكاملية لمفهوم الدراسة السياحية بجودة عالية وأسعار مناسبة، منوها إلى أن عدد الطلبات التي تلقاها من الطالبات الدراسات في جامعات الشمال كان كبيرا وهو ما يشكل دافعا للتوسع في المشروع مستقبلا ليشمل العاملات في المستشفيات والمنشآت الصناعية والاستثمارية في المنطقة.ووصف النائب خالد أبو حسان مشروع "هيلين" بالريادي والابتكاري؛ نظرا للحاجة الماسة إلى هذا النوع من الخدمات المتميزة نظرا لوجود أكثر من 120 ألف طالب وطالبة يدرسون في الجامعات الحكومية والخاصة في محافظة إربد، واعتبره مشروعا تنمويا بامتياز ويتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي بإقامة مشاريع استثمارية تنموية نوعية تخدم التنمية وتولد فرص العمل.وأكد أبو حسان ضرورة التوجه لاغتنام الفرص الاستثمارية المتاحة في المحافظات والعمل على توطينها من خلال القطاع الخاص، مشيرا إلى أن عوائد الاستثمار في المحافظات لا تقل عنها أهمية في العاصمة.ولفت إلى أن قانون الاستثمار والحوافز التي يوفرها تشكل عوامل جذب لاستثمارات نوعية تحاكي احتياجات المواطنين في المحافظات والأطراف مشيدا بالمشروع الذي يشكل نقطة جذب سياحي وتنموي للمنطقة.وقال رئيس مجلس إدارة شركة الضمان للمناطق التنموية عواد حجازي إن "هيلين" يعتبر لبنة أساسية في تطوير البيئة التعليمية بالإضافة إلى خدمته للأبعاد التنموية المأمولة بتناغم البيئة التعليمية الصحية مع الأهداف التنموية بما يعزز الاستثمار القائم على الريادة والابتكار.وأشار وزير التربية والتعليم وزير التعليم العالي الأسبق الدكتور محمد أبو قديس إلى أن المشروع يوفر خدمة متميزة معززة ومحفزة للبيئة التعليمية في جامعات الشمال وكلياتها ومعاهدها المختلفة كما انه يشكل فرصة واعدة لاستقطاب الطالبات من الدول الشقيقة والصديقة إلى جانب الاستفادة منه كبيئة تعليمية آمنة وفعالة في برامج التبادل الطلابي المختلفة مع الجامعات العالمية.Ahmad.altamimi@alghad.jo