الأربعاء 16 آب 2023
النسخة المطبوعة

أحمد التميمي

إربد.. تربية الدجاج بطرق تقليدية.. كيف تصمد بوجه التحديات المناخية؟

Untitled-1 copy
مزرعة دجاج - (أرشيفية)
إربد- يواجه أصحاب مزارع تقليدية لتربية الدواجن بمحافظة إربد، تحديات توفير بيئة مناسبة تحمي الطيور من النفوق الذي يمكن أن تسببه ظروف جوية غير ملائمة، وأخطرها ارتفاع درجات الحرارة لمعدلات عالية يصعب التعامل معها. اضافة اعلان
وتُعرف مزارع الدواجن التقليدية بأنها مبان غير محكمة الإغلاق ولا يمكن معها توفير وسائل التبريد وأجواء مناسبة تحمي الطيور مما يعرف بـ "الإجهاد الحراري" الذي ينتج عن ارتفاع درجات الحرارة.    
موجة الحر التي تشهدها المملكة، أظهرت هذا التحدي بشكل واضح، وفتحت باب التساؤلات عن قدرة هذه المزارع على الاستمرار بتربية طيور الدواجن بطرق ومزارع تقليدية، بعد أن سجلت الفترة الراهنة حالات نفوق بلغت نسبتها وفق تقديرات أصحاب مزارع 15 % بسبب الحر الشديد.  
ووفق نتائج التعداد الزراعي، فإن 30.3 % من مزارع الدجاج، موجودة في محافظة إربد، ويبلغ عددها 606 مزرعة، 90 % منها مفتوحة (تقليدية).
هذا التعداد قد يعتبر مبدئيا مؤشرا خطيرا، ويعني أن 90 % من مزارع الدواجن بالمحافظة أصحابها مطالبون إما بترك العمل أو استحداث أنظمة التربية الحديثة بمزارعهم، وهو الأمر الذي اعتبره عاملون بالقطاع بـ "الصعب"، بالنظر إلى الكلف المالية العالية التي يرتبها هذا التحول.   
وحسب مزارعين، فإن موجة الحر تسببت بنفوق عدد كبير من طيور الدجاج وخصوصا التي تزيد أعمارها على 30 يوما، مشيرين إلى أن العديد من صغار المزارعين تراجعوا عن تربية الدجاج بهذه الأوقات تجنبا لأي خسائر.
وأشاروا إلى أن المزارع التي يمتلكها صغار المزارعين غير مهيأة للتعامل مع موجات الحر وتفتقر إلى أجهزة التكييف بعكس المزارع التابعة للشركات الكبرى التي تكون مغلقة.
وأشار المزارع محمد بني سلمان إلى أن نفوق الدجاج في مزرعته وصل إلى رقم كبير قارب من ثلث العدد، لافتا إلى أن مزرعته تضم ما يقارب ألفي طير دجاج نفق منها ما يقارب 600 طير بسبب موجة الحر التي تشهدها المملكة.
وقال إن العديد من المزارع غير مهيأة للتعامل مع الظروف الجوية الحارة ومع التغيرات المناخية، مؤكدا أن الاعتماد على تشغيل المراوح لتخفيف حدة الحر سيؤدي إلى إصابة الطيور بمرض اللفحة ونفوق أكبر بأعدادها.
وأكد أن الأسواق ستشهد خلال المرحلة المقبلة نقصا كبيرا في الدجاج في ظل حجم النفوقات الكبيرة في الدواجن وامتناع العديد من المزارعين عن تربية الدجاج في الوقت الحالي خوفا من نفوقها في ظل ارتفاع درجات الحرارة.
وأشار إلى أن العديد من المزارعين اضطروا إلى بيع الدجاج من مزارعهم بأسعار متدنية دون تحقيق أي هامش ربح خوفا من تكبدهم خسائر أكبر، مشيرا إلى أن كيلو الدجاج يباع من أرض المزرعة بحوالي 120 قرشا، فيما تكلفته على المزارع تتجاوز هذا الرقم.
وقال المهندس فراس التميمي الذي يعمل في إحدى شركات تربية الدواجن إن موجة الحر أثرت على قطاع الدواجن بنفوق ما نسبته من 5 - 10 %، في المزارع المفتوحة (التقليدية) إذ إنها غير مهيأة لمثل هذه الظروف غير الاعتيادية، في حين أن المزارع الحديثة كان تأثير ارتفاع الحرارة  قليلا جدا.
وأضاف أن ارتفاع الحرارة انعكس على أسعار تحميل الدواجن من أرض المزرعة بما يقارب من 5 -10 %، حيث أن سعر الكيلو بلغ قبل الموجة 130 قرشا، والآن وصل إلى 120 قرشا.
وأكد التميمي أن نفوق الدواجن بسبب الإجهاد الحراري الذي تتعرض له الطيور وخاصة للأعمار التي تزيد على 30 يوما وما يصاحبه من انخفاض بشهية الطيور، بسبب الارتفاع في درجات الحرارة.
وقال الدكتور أحمد الهياجنة صاحب مزرعة دجاج في اربد إن موجة الحر الأخيرة أدت إلى نفوق أعداد كبيرة من الدجاج ملحقة خسائر كبيرة بمربي الدجاج في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج، مشيرا إلى أن العديد من المزارع في اربد هي مزارع مفتوحة وغير مهيأة للظروف الجوية الحالية.
وأشار إلى أن موجات الحر المقبلة ستؤدي إلى مزيد من الخسائر وبالتالي عدم قدرة المزارع على تربية الدجاج لوقف الخسائر، لافتا إلى أن أسعار الدجاج أيضا شهدت انخفاضا كبيرا خلال الأيام الماضية بنسبة 15 %، حيث يضطر المزارع إلى البيع بسعر أقل من سعر التكلفة لوقف الخسائر وتحسبا لأي نفوقات جديدة.
وأكد محمد منيب صاحب مزرعة دجاج في اربد نفوق أعداد كبيرة من الدجاج بنسبة وصلت إلى ما يقارب 20 %، مشيرا إلى أن المزارع في اربد تقليدية وغالبيتها مفتوحة تتأثر بالعوامل الجوية، مؤكدا أن المزارعين غير قادرين على تصميم مزارع مغلقة نظرا لتكلفتها العالية وحاجتها إلى أنظمة حديثة.
ودعا من أجل وقف الخسائر الكبيرة لمربي الدجاج وحتى يتمكنوا من مواصلة أعمالهم بإلغاء الضريبة على مستلزمات الإنتاج وأهمها الذرة والصويا، اللتان تمثلان ما نسبته 60 % من التكاليف، وضرورة تكثيف عمليات التوعية والإرشاد للتعامل مع هذه الظروف الجوية الاستثنائية.
ولفت منيب إلى أن أسعار الدجاج انخفضت خلال موجة الحر بنسبة 10 % بسبب عدم وجود طلب على مادة الدجاج من قبل المواطنين، لافتا إلى أن المزارع يضطر إلى البيع بأسعار اقل من التكلفة لتفادي مزيد من الخسائر، مشيرا إلى أن تكلفة تربية كيلو الدجاج يزيد على 120 قرشا، فيما يباع من أرض المزرعة بدينار و15 قرشا أحيانا.
وطالب منيب الجهات المعنية بإيلاء قطاع الدواجن مزيدا من الاهتمام بإيجاد صندوق لتعويض المزارعين المتضررين من ارتفاع درجات الحرارة وخصوصا وأن القطاع يشغل مئات الأيادي العاملة وأن أي تعثر سيتبعه تسريح عدد كبير من العاملين بالقطاع.
وأكد أن المزارع مضطر إلى تربية الدجاج بالرغم من الخسائر التي تلاحقه بسبب وجود التزامات بنكية شهرية عليه، فيما آخرون فضلوا التوقف مؤقتا عن تربية الدواجن بانتظار انخفاض درجات الحرارة.
بدوره، قال مصدر في زراعة إربد إن المديرية لم تتبلغ بأي شكاوى عن نفوقات جماعية للدجاج بسبب موجة الحر الأخيرة، مؤكدا أن المديرية ومن خلال مهندسيها يقومون بتقديم الإرشادات والتعليمات للتعامل مع ارتفاع درجات الحرارة.
وأكد المصدر أن مطالبات المزارعين بإلغاء الضريبة المفروضة على مادتي الصويا والذرة تحتاج إلى قرار مجلس وزراء، مشيرا إلى أن الحكومة قامت مؤخرا بتخفيض الضريبة على بعض مستلزمات الإنتاج المتعلق بالقطاع الزراعي بشكل عام.
وفيما يتعلق بالأسعار أكد المصدر أن الأسعار محكومة بالعرض والطلب، مشيرا إلى أن هناك انخفاضا على شراء مادة الدجاج بسبب موجة الحرارة بالرغم من انخفاض أسعاره في السوق المحلي.
مديرة الإنتاج الحيواني في وزارة الزراعة، الدكتورة علا محاسنة قالت في تصريحات صحفية، إن الإجهاد الحراري يتسبب بنفوقات للدواجن، وهذا أمر طبيعي.
وأضافت محاسنة أن الإجهاد الحراري يتسبب أيضا في انخفاض إنتاج الدواجن للبيض، مستدركة أن الوزارة لم تتبلغ عن أي حالات نفوق للدواجن في المزارع المرخصة التي تتبع لها.
وأوضحت أن الخطط والإجراءات الوقائية التي يتخذها أصحاب المزارع، بتعليمات من وزارة الزراعة، للتعامل مع موجات الحر، من شأنها أن تنعكس إيجابا على نسب النفوق.
1692028722544905600

بدء الدراسة مع موجة الحر.. الطلبة أمام مستوى جديد للتحمل بمدارس الأغوار 14 آب 2023

جامعة اليرموك - (أرشيفية)

تحويل التعليم عن بعد في "اليرموك" غدا.. وتأجيل الامتحانات وتحديد دوام العاملين 13 آب 2023

طفلان يلهوان في قناة الغور الشرقية-(الغد)

مواجهة الحر.. سلوكيات فردية فهل تصبح حلولا مجتمعية مبتكرة؟ 12 آب 2023

admission

"العلوم والتكنولوجيا" تعلق دوام الطلبة يوم الأحد وتؤجل الامتحانات 12 آب 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
1692208313168519700

احتفالات التوجيهي.. المخالفات الخطرة ما تزال موجودة

منذ1 ساعة
أشجار حمضيات - أرشيفية

هل تنتهي سيطرة العمالة المحلية على أعمال قطاف الحمضيات بالغور الشمالي؟

منذ1 ساعة
جامعة العلوم والتكنولوجيا - (أرشيفية)

تشكيلات أكاديمية في العلوم والتكنولوجيا (أسماء)

منذ10 ساعة
العلوم والتكنولوجيا تحصد المراكز الثلاثة الأولى بمسابقة منصّة زين للإبداع

العلوم والتكنولوجيا تحصد المراكز الثلاثة الأولى بمسابقة منصّة زين للإبداع

منذ12 ساعة
اليرموك تساهم بترميم 500 مصحف

اليرموك تساهم بترميم 500 مصحف

15 آب 2023
1692029931654948300

مستشفى الملك المؤسس.. هل تتحقق وعود معالجة نقص الخدمات قريبا؟

14 آب 2023
افكار و مواقف

مزاد "الحضارة" في عصرنا..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم

من هي الجهة المسؤولة عن ملف البطالة؟

موسى الساكت |اليوم
سلامة الدرعاوي

اتجاهات الطلب على المشتقات النفطية

سلامة الدرعاوي |اليوم

الحسين إربد.. خطأ يتكرر

خالد خطاطبة |اليوم

هل موقف الأردن مكرر وممل؟

سميح المعايطة |اليوم

قواعد اشتباك سياسي جديدة

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
1692176744856981900

قصف هيروشيما وناغازاكي: القتل الجماعي غير الضروري

ترجمات | منذ2 ساعة
1692178707427026400

سنجار: تسع سنوات بعد الإبادة الجماعية

ترجمات | منذ2 ساعة
مواطن سوداني يحمل علم بلده على كتفيه أمام دخان حرائق الحرب - (أرشيف)

الحرب في السودان: تحديات الوساطة ودور الولايات المتحدة

ترجمات |15 آب 2023
‏دمى عليها صور الزعماء، الصيني والروسي والأميركي، في واجهة متجر لبيع الهدايا في موسكو - (أرشيفية)

أوكرانيا والنظام العالمي‏

ترجمات |15 آب 2023
1692008694163791500

‏النيجر ترفض النظام القائم على القواعد‏

ترجمات |14 آب 2023
مقاتلة روسية تحلق قرب مسيّرة أميركية في الاجواء السورية في 23 تموز (يوليو) - (أرشيفية)

ردع التصعيد الأفقي الروسي في سورية

ترجمات |13 آب 2023
 