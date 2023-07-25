الثلاثاء 25 تموز 2023
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إربد: تقاذف "الأشغال" والبلدية للمسؤولية يعيق تأهيل طريق يخدم 4 ألوية

جزء من الطريق الذي يخدم 4 ألوية بإربد ويحتاج لتأهيل وتوسعة-(الغد)
جزء من الطريق الذي يخدم 4 ألوية بإربد ويحتاج لتأهيل وتوسعة-(الغد)
 على وقع تقاذف المسؤلية بين مديرية إشغال إربد وبلدية إربد الكبرى، سيبقى أحد الطرق الحيوية والذي يخدم أربعة ألوية في محافظة إربد، بوضع متردي، رغم قناعة الجهتين بضرورة تأهيله للحد من خطورته وتخفيف المعاناة على مستخدميه. اضافة اعلان
ففيما تؤكد بلدية إربد أن المسافة التي تحتاج إلى تأهيل والبالغة واحد كلم، تقع ضمن اختصاص مديرية الأشغال، تصر الأخيرة على أن الجزء الذي يحتاج الى تأهيل ضمن حدود بلدية إربد ومن مسؤوليتها.
خلف هذا الجدل، يأمل سكان أربعة ألوية في إربد، بأن تتوصل الجهتين إلى اتفاق ويتم تغليب المصلحة العامة، خاصة وأن الطريق بوضعه الحالي يشكل خطورة على مستخدميه.     
ويربط الطريق الذي يمتد من قصر العوادين باتجاه وادي عالية 4 ألوية رئيسية بمدينة إربد وبات الشريان الرئيس لألوية الكورة والمزار الشمالي والطيبة ومناطق غرب إربد للوصول إلى مدينة إربد، حيث يقدر عدد المركبات التي تسير عليه بـ 20 ألف مركبة يوميا.
يقول محمد نصير، إن الشارع بات حيويا ويخدم عشرات الآلاف من المواطنين في 4 ألوية ويعتبر الشريان الرئيس لهم أثناء ذهابهم إلى مدينة إربد، كما أنه نقطة ربط بطريق عمان، لافتا إلى أن الشارع بات يعاني من الاختناقات المرورية دون أن تتخذ الجهات المعنية قرار بتوسعته.
ولفت إلى أن سعة الشارع في الوقت الحالي لا تتجاوز 6 أمتار، ولا توجد جزيرة وسطية، فيما السعة الأصلية للشارع 20 مترا. 
وأشار إلى أن الشارع لا يتجاوز طوله كيلو متر واحد وبإمكان أي جهة وبعيدا عن تتقاذف المسؤولية أن تعيد تأهيله وفصله بجزيرة وسطية، مبينا أن السكان راجعوا البلدية أكثر من مرة من دون فائدة.
وقال محمد العمري، إن وزارة الأشغال قامت قبل سنوات بتأهيل طريق وادي عالية وتوسعته بعد تسجيل حوادث شبه يومية عليه، كما قامت بإضاءته وتركيب حواجز حديدية على جوانبه نظرا لخطورته وتركت ما مسافته كيلو واحد من دون أي توسعة.
ولفت إلى أن الشارع حيوي ويخدم ما يزيد عن نصف مليون نسمة يقطنون في 4 ألوية، مبينا أن المواطنين تلقوا وعودا سابقة من قبل رؤساء بلدية سابقين بطرح عطاء تأهيل الطريق في أقرب وقت، غير أن البلدية حاليا تعتبره من الطرق النافذة ومن اختصاص وزارة الأشغال.
بدوره، قال رئيس بلدية إربد الكبرى الدكتور نبيل الكوفحي إن الشارع هو من اختصاص وزارة الأشغال باعتباره طريق نافذ والبلدية قامت مؤخرا بإجراء بعض التحسينات عليه بترقيع الحفر ووضع مطبات نظرا لخطورته، كما تم استبدال وحدات الإنارة بأخرى موفرة للطاقة.
وأكد أن البلدية خاطبت أكثر من مرة الأشغال العامة من أجل إعادة تعبيده وتوسعته، مؤكدا أن البلدية قامت بعمل صيانة للشارع من نقطة دوار صحارى لغاية تقاطع قصر العوادين فيما المسافة المتبقية هي من اختصاص وزارة الأشغال العامة.
وأوضح أن الأشغال تعتبر أي شارع داخل حدود الحزام هو من اختصاص البلدية، وهذا أمر غير صحيح، مؤكدا أن الاتفاقية الموقعة مع الأشغال انتهت، والبلدية أبلغت رسميا الأشغال عن رغبتها بعدم التجديد في ظل الشروط السابقة وتم اقتراح تعديلات على الاتفاقية، إلا أن الأشغال لم ترد.
بدورها، قالت مديرة أشغال إربد المهندسة رحاب العتوم إن الشارع محط الخلاف يعد تنظيمي ويقع داخل حدود البلدية، لافتة إلى أن الأشغال أعادت وقبل سنوات تأهيل المسافة الواقعة ضمن اختصاصها في شارع وادي ناطفة، موضحة أن الشارع بحاجة إلى توسعة وإعادة تأهيل بالخلطة الأسفلتية الساخنة نظرا للكثافة المرورية التي يشهدها.
وأكدت أن الشارع لا يعتبر نافذا وليس من الشوارع المعتمدة بأنها نفاذة لدى الوزارة، مشيرة الى أن البلدية قامت أخيرا بعمل تحسينات على الشارع. 
وشددت على أن الأشغال لن تتخلى عن مسؤوليتها تجاه أي شارع في حال كان من اختصاصها من خلال رصد المبالغ اللازمة ووضعه ضمن الأولويات.
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