إربد: حالات التسمم بالفطر البري.. ضعف التوعية أم غياب الحرص؟

أحمد التميمي

اضافة اعلان

إربد - أثارت حادثة تعرض 28 شخصا للتسمم في لواء بني كنانة، كانوا تناولوا الفطر البري السام، مخاوف عدة، تحدثت عن احتمال تكرار ذلك، في ظل ما تشهده مختلف المناطق التي ينبت فيها الفطر من إقبال المواطنين على تناوله، وسط غياب التمييز بين أنواعه السامة والصحية.تفاصيل دقيقة، تحتاج إلى خبير لمعرفتها، هي ما تحدد ما اذا كان الفطر البري الذي ينمو عادة في السهول وبين الوديان سام وغير قابل للأكل، وبين ما هو مفيد ويصلح تناوله، في حين تبقى عمليات "التبقل" التي يمارسها العديد من الأشخاص في بحثهم عن هذه الوجبة البرية مغامرة لا تعرف عواقبها.وكان أصيب 28 شخصا في لواء بني كنانة بالتسمم بعد تناولهم الفطر البري السام، وفق ما أكده لـ"الغد" مدير مستشفى اليرموك الحكومي الدكتور أحمد العكور.وقال العكور إنه راجع قسم الإسعاف 28 شخصا، من مناطق في لواء بني كنانة، يعانون من آلام في البطن والرأس وإسهال واستفراغ، مشيرا إلى أنه تم تقديم العلاج المناسب لهم قبل خروجهم من المستشفى.في هذا الخصوص، قال الخبير البيئي الدكتور أحمد جبر الشريدة لـ "الغد"، إنه مع بدء فصل الشتاء تنبت العديد من أنواع الفطر البري، وهو خليط ما بين نباتي وحيواني ويعتبر مملكة وعالم منفرد، حيث يوجد 14 ألف نوع من الفطر البري.وأشار إلى أن الفطر ينبت بعد حصول البرق والرعد من خلال الشحنات الكهرومغناطيسية التي تحتوي على عنصر النيتروجين وهو ما يحتاجه الفطر للنمو، مؤكدا أنه يوجد في الأردن العديد من أنواع الفطر السام على صحة الإنسان بشكل مباشر وغير مباشر من خلال الطهي أو أكله مباشرة.ولفت إلى أن معظم الأنواع الموجودة في الأردن تتراوح ما بين الفطر الصالح للاستهلاك البشري وغير الصالح وكلاهما يتطلب التعامل معهما من قبل مختصين في الأغذية من خلال الشكل والحجم واللون والطعم.وأكد أنه لا ينصح بأي درجة تناول أي نوع من الفطر قبل عرضه على خبير متخصص في معرفة درجة السمية، موضحا أن هناك بعض الأنواع متشابهة في اللون لكنها سامة.وطالب الشريدة الجهات المعنية بالسلامة العامة والبيئة بتنفيذ حملات توعوية وتثقيفية تبين أنواع الفطر، لأن هذه الظاهرة أصبحت خطيرة جدا لوجود أنواع كثيرة من الفطر التي أصبحت تتسبب بالغالب بتسمم المواطنين الذين يبحثون عن الفطر بعد تساقط الأمطار والرعد وذلك تلاشيا لإصابات حالات جديدة.وكانت وزارة الصحة، حذرت من المخاطر الصحية الناجمة عن تناول الفطر البري السام.وقالت الوزارة إنه يتم تنفيذ حملات توعوية حول المخاطر الصحية الناجمة عن تناول الفطر البري ولا سيما أن هناك أنواعا منه ذات درجة سمية عالية.وأهابت بالمواطنين عدم تناول الفطر البري إذ إن غالبيته سام ومن الصعوبة عليهم تمييز الأنواع السامة من غير السامة وبالتالي فإن عدم تناوله نهائيا أسلم. وأوضحت في نشراتها أن أعراض التسمم الفطري تتراوح بين إزعاجات هضمية بسيطة كالغثيان والتقيؤ وآلام البطن والإسهال، وأن التسمم الفطري قد يؤدي الى مضاعفات خطرة كالفشل الكلوي أو الكبدي.وأشارت إلى إعداد الوزارة نشرة توعوية حول التسمم الفطري تم تعميمها على جميع مديريات الصحة بالمحافظات لإطلاع الكوادر الصحية عليها فضلا عن تنظيم حملات توعية للمواطنين لتعريفهم بالمخاطر الصحية الناجمة عن تناول الفطر البري والتنسيق مع وزارة التربية والتعليم لتوعية الطلبة في المدارس بهذه المخاطر وتجنب تناول الفطر البري.ولفتت إلى أنه تم التعرف عالميا على مائة صنف من الفطر السام يصنف بين 15-20 منها بأنه قاتل، مبينة أن التسمم الفطري يسبب مضاعفات خطيرة لدى الأطفال وكبار السن.إلى ذلك، أكد مدير مديرية صحة محافظة إربد الدكتور شادي بني هاني، مغادرة جميع المواطنين الذي أسعفوا إلى مستشفى اليرموك بلواء بني كنانة، جراء إصابتهم بتسمم إثر تناولهم للفطر البري.وقال، إنه تم إسعاف المواطنين الذين وصلوا المستشفى وعددهم 26 شخصا من مختلف الأعمار، وكانوا يعانون من أعراض تسمم غذائي، حيث تلقوا العلاج اللازم بعد إجراء الفحوصات المطلوبة، وغادروا المستشفى منذ يوم أول من أمس، بعد تماثلهم للشفاء.وأضاف أن حالات التسمم الغذائي كانت نتيجة تناول مادة الفطر البري السام من أحد الأودية في المنطقة، محذرا من أنواع الفطر البري السام الذي ينمو في الغابات والحقول، ومن الصعوبة التمييز بين الفطر البري السام وغير السام، سواء عن طريق الطعم أو الشكل، وأن السم لايفقد فعاليته بالطهي أو التجميد.وبين أن الفترة الزمنية بين تناول الفطر السام وظهور الأعراض قد تحتاج الى ساعات أو أيام.-(بترا)