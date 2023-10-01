إربد: شكاوى حول قيمة فواتير المياه.. و"الشركة" توضح

أحمد التميمي

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فيما تطفو على السطح في محافظة إربد، شكاوى مواطنين من ارتفاع يصفونه بـ"اللافت" على قيمة فواتير المياه الربعية الأخيرة، عزت شركة مياه اليرموك أسباب ذلك إلى زيادة الاستهلاك، ووجود العديد من المنازل التي تتزود من عداد واحد.مواطنون يؤكدون أن كميات استهلاكهم من المياه كانت كالمعتاد ولم تتغير، إلا أنهم تفاجأوا بارتفاع قيمة الفواتير بنسب لافتة وصل بعضها إلى الضعف، مبدين خشيتهم في الوقت نفسه من أن يكون حجم ارتفاع القيمة عند تحويل فواتير المياه من ربعية إلى شهرية مطلع العام المقبل كبيرا.حول ذلك، يقول المواطن محمود عبد القادر، إن "فاتورة المياه ارتفعت هذه الدورة على نحو لافت مقارنة بالدورات الماضية، رغم أن كمية الاستهلاك لم تتغير"، معتبرا أن "المشكلة في ارتفاع قيمة فواتير المياه، هي عدم قيام الجابي بقراءة العداد بشكل دوري في نهاية كل دورة، وإنما يتم تقدير كمية الاستهلاك".وأشار عبد القادر، إلى أن "ارتفاع قيمة فواتير المياه يشكل عبئا ماليا على المشتركين، في ظل عدم القدرة عن الاستغناء عن المياه، خصوصا في فصل الصيف"، مؤكدا أن "رفع أسعار المياه بشكل رسمي مطلع العام المقبل سيزيد من معاناة المواطنين".ولا يختلف الحال بالنسبة للمواطن خلدون العمير، الذي شكا من ارتفاع أسعار المياه للدورة الحالية، قائلا، "إن الجابي لم يحضر لقراءة عداد المياه، وأقوم عادة بدفع الفواتير إلكترونيا، وتفاجأت بارتفاع قيمة الفاتورة، علما أن الاستهلاك لم يتغير، وهو على حاله طيلة السنوات الماضية".وأبدى العمير خشيته من حدوث مزيد من الارتفاع على قيمة فواتير المياه، مع بدء إصدار الفواتير بشكل شهري مع بداية العام المقبل".بهذا الخصوص، ذكرت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك، أنها تلقت شكاوى من مواطنين في مختلف محافظات المملكة، تتعلق بـ"ارتفاع قيم فواتير المياه الصادرة على عدادات منازلهم رغم تأكيدات الحكومة أن الارتفاع سيبدأ من بداية العام المقبل".ووفق الجمعية، "أبدى المواطنون استياءهم الشديد من هذه الارتفاعات، علما أن حصتهم من المياه لا تتجاوز 4 إلى 5 ساعات في الأسبوع في بعض ضواحي المدن وفي القرى في الشمال والجنوب والوسط".بدوره، أكد الناطق الإعلامي في شركة مياه اليرموك المسؤولة عن عمليات التزويد المائي معتز عبيدات، أنه "لغاية الآن لم يتم التعامل بالتعرفة الجديدة بفواتير المياه، وأن أي ارتفاع في قيمة الفاتورة، ربما يكون ناتجا عن زيادة في الاستهلاك".وفيما يتعلق بجزئية عدم حضور الجابي لقراءة العدادات، قال عبيدات إن السبب قد يكون "عدم وجود أحد في المنزل أو وجود مشكلة فنية في العداد".وأضاف عبيدات لـ"الغد"، أن "التعرفة الجديدة ستطبق مع إصدار الفاتورة الشهرية بالتدريج إلى أن تصبح شهرية في شهر كانون الأول (ديسمبر) المقبل لكل المشتركين في شركة مياه اليرموك".وأكد، أنه من بين أسباب ارتفاع فواتير المياه على المستهلكين في الفترة الأخيرة، هو "وجود العديد من المنازل والشقق التي تتزود من عداد واحد نتيجة لتغير شريحة الاستهلاك عن المعتاد"، مبينا أن "الفروقات في الأسعار تعود لارتفاع استهلاك المشتركين خلال دورة الصيف، والتي عادة ما تكون الأعلى استهلاكا بين دورات السنة".وكانت دراسة لوزارة المياه والري/ سلطة المياه، كشفت عن أن أكثر من %50 من المواطنين، لا يقومون بأي أعمال صيانة لخزانات منازلهم، مما يتسبب بهدر كميات كبيرة من المياه، في حين يشتكون في الوقت ذاته من ارتفاع قيم فواتيرهم الدورية.وبينت الدراسة التي شملت جميع مناطق ومحافظات المملكة، أن نسبة كبيرة من المواطنين يقومون بتعطيل عوامات الخزانات في المنازل، ما يتسبب بهدر كميات كبيرة من المياه ومضاعفة قيمة فاتورة المياه، حيث تبين أن %59.2 ممن ترتفع قيمة فواتيرهم، تكون عوامات خزاناتهم معطلة.